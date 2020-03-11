ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса
2020-03-11 18:56:00
Глава организации Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет "оценки угрозы нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Об этом сообщает Twitter ВОЗ.
"ВОЗ круглосуточно оценивает эту вспышку, и мы глубоко обеспокоены как тревожными уровнями распространения и серьезности, так и тревожными уровнями бездействия. Поэтому мы сделали оценку, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", – сказано в сообщении.
При этом глава организации Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что объявление пандемии не меняет "оценки угрозы нового коронавируса, того, что делает ВОЗ и того, что должны делать страны".
"Пандемия – это не то слово, которое можно использовать несерьезно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может посеять необоснованный страх или неоправданное принятие того, что борьба завершена, приводя к отвратимым страданиям и смертям", – добавил глава ВОЗ.
Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.
Как ранее сообщал Фокус:
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С 12 марта закрывается 170 из 219 пунктов пропуска на украинской границе.