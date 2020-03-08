Италия – вторая после Китая в "топе" по коронавирусу: 1,5 тыс. зараженных и 133 смерти за сутки
2020-03-08 21:01:53
Практически весь север страны закрыт на строгий карантин
Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
Об этом пишет Agenzia Italia.
Так, сейчас в Италии зафиксировано 7,375 случаев заражения вирусом (за сутки прирост – 1,492 новых зараженных).
Также от заболевания за посление 24 часа умерли 133 человека. Таким образом, общий счет погибших составил 366 человек.
Вместе с тем, 622 человека выздоровели после того, как "подцепили" новый вирус.
Что касается смертности, то Италия и вовсе вышла на 1 место в мире: погибает каждый 20-й зараженный (Италия – 4,96%, Китай – 3,83%, Иран – 2,96%).
Для сравнения, смертность в Южной Корее самая низкая из "неблагополучных" по коронавирусу стран – 0,68%.
Reuters пишет, что кол-во умерших от коронавируса за одни сутки – новый рекорд с момента вспышки коронавируса в Италии.
В связи с такими темпами распространения коронавируса, власти Италии "закрыли" практически всю северную часть страны и одну из центральных провинций.
Передвижение в закрытых регионах существенно ограничено и разрешается только в экстренных случаях.
Также для посещения закрыты все школы, университеты, музеи, спротзалы. Отменены почти все массовые мероприятия.
Как ранее сообщал Фокус:
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.