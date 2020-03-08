Чеснок и кокаин не помогают против коронавируса. И антибиотики тоже, – ВОЗ
2020-03-08 19:41:55
А посылки из Китая получать можно – в ВОЗ говорят, что коронавирусы долго на конвертах и почтовых посылках не живут
Чеснок – полезный продукт, но подтверждений его эффективности в профилактике коронавируса ученые пока не получили.
Об этом сообщили в ВОЗ и опубликовали дополнительно перечень распространенных мифов, связанных с коронавирусом.
Не поможет защититься от вируса и натирание кожи кунжутным маслом вместе с приемом антибиотиков.
Дело в том, что масло не убивает вирус, а анибиотиками лечат бактериальные инфекции (2019-nCoV – это вирус).
В то же время, госпитализированным с коронавирусом могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.
Также в ВОЗ развенчали основные мифы, связанные с коронавирусом:
- детская моча – не средство профилактики коронавируса;
- 2019-nCoV не передается через укусы комаров;
- прием кокаина не защищает от заболевания новым вирусом;
- риск заразиться через прикоснования к таким предметам как банкноты и монеты – минимальный.
Отдельно в ВОЗ подчеркивают, что получать письма и посылки из Китая – вполне безопасно, потому что согласно исследованиям, коронавирусы на конвертах и почтовых посылках живут не долго.
Как ранее сообщал Фокус:
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.