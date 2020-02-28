Глава СНБО считает сало, лук и чеснок лучшим средством против коронавируса

Алексей Данилов уверен, что коронавирус Украину не обойдент стороной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина введет систему контроля за распространением лекарственных средств и пошутил, что лук, сало и чеснок – лучише средства против коронавируса.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

"Надо, чтобы государство установило полный контроль за прохождением всех лекарств – начиная от производителя и заканчивая аптечным складом. Мы как раз этим вопросом сейчас занимаемся. Но сопротивление безумное, потому что люди на этом зарабатывают огромные деньги", – сказал он.

По его словам, уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами.

"Каждая аптека, которая имеет лицензию на продажу этих вещей, будет отчитываться за день пробили лекарства – мы понимаем, сколько их есть, сколько их осталось и из какой они партии", – заявил он.

Находящийся в студии программы "Право на власть" актер Владимир Горянский отметил, что сейчас в стране появится множество лекарств якобы против коронавируса.

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса – лук, сало и чеснок", – ответил ему Данилов с улыбкой на лице. На комментарий ведущей, что от таких советов врачи аж "подпрыгнули", он отметил, что уже поздний час (время выхода передачи) и можно разрядить обстановку.

Кроме того, секретарь СНБО уверен, что Украину не обойдет коронавирус и одиночные случаи будут зафиксированы.

"Украину это не обойдет и одиночные случаи будут", – сообщил он и добавил, что алкоголь пить не стоит.

По его словам, власти готовы к этому, имеются необходимые силы и средства, а также 12,5 тысяч больничных мест.

Отметим, согласно сообщениям ВОЗ о борьбе с коронавирусом, чеснок является бесполезным против коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку. Также температурный контроль проводится во всех пунктах пропуска на границе.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.