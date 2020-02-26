Неизбежно, но не страшно. Главврач центра здоровья — об эпидемии коронавируса в Украине

В последние дни коронавирус стремительно распространяется по Европе. В Италии уже подтверждены 374 случаев, умерли 12 человек. Первые случаи заражения в последние дни зафиксированы в Австрии, Швейцарии, Хорватии, Испании и Румынии. Фокус спросил у главврача Киевского городского центра здоровья Отто Стойки, когда коронавирус может проникнуть в Украину и кому он в первую очередь угрожает

Коронавирус на пороге

"Если говорить о том, что вирус может к нам попасть, то это фактически вопрос времени. Первые случаи заболевания могут появиться уже в течение месяца", – говорит врач.

Отто Стойка рассказывает, что смертность от новой инфекции небольшая и не стоит связывать возможное проникновение коронавируса в Украину исключительно с приезжими из-за границы украинскими заробитчанами.

"Из сотни людей, которые контактируют с больными, заболевает всего несколько человек. Из заболевших только 20-30% болеют тяжело, остальные выздоравливают. Из этих 20-30% — смертность наступает в 1% случаев. В группе риска – люди старше 65 лет. Учитывая, что наши заробитчане обычно помладше, то риск того, что они привезут вирус в страну тоже снижается", – говорит он.

По словам Стойко, эпидемия развивается в зимний период по закономерности острых респираторных заболеваний. Но с приходом весны распространение вируса, уверяет врач, значительно замедлится.

"Чем теплее – тем меньше условий для распространения болезни. Будет больше проветриваемых открытых помещений, люди будут больше проводить времени на воздухе. Это тоже снизит риск заражения и распространения вируса. Поэтому я думаю, что по счастливой случайности вирус может к нам не попасть. А если попадет – то это случится на спаде уровня заболеваемости острыми респираторными заболеваниями", – отметил он.

Самыми лучшими способами для борьбы с инфекцией Стойка называет соблюдение правил гигиены и сбалансированное питание.

"Если говорить с медицинской точки зрения, то препаратов для борьбы с вирусами практически не существует. Те, которые есть действуют при определенном типе гриппа. Как бороться с вирусами? Вести здоровый образ жизни, качественно и сбалансировано питаться, получая необходимые микроэлементы и витамины. Есть больше ягод, овощей. Если есть необходимость – надо обратиться к врачу, которые выпишет необходимые мультивитаминные комплексы. Необходимо высыпаться, чтобы иммунитет не страдал. Меньше стресса, больше бывать на свежем воздухе. Ну и, конечно же, обязательно соблюдать гигиену, чаще мыть руки. Почему обычно от вируса умирают люди пожилого возраста? Поскольку их иммунитет ослаблен, и при высокой температуре, да еще и умноженной на воспаление легких, как при коронавирусе, сердце банально не справляется", – рассказывает главный врач Киевского городского центра.

Мифы о коронавирусе

Отметим, что в последнее время в интернете распространяется большое количество неподтвержденных слухов и явных мифов о коронавирусе. Самые популярные и невероятные из них уже официально опровергла Всемирная организация здравоохранения:

Употребление алкоголя предотвращает заражение коронавируса

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич уверяет: употребление крепкого алкоголя или любого другого спиртного не является эффективной мерой по предотвращению заражения COVID-2019.

"Даже хуже: употребление большого количества алкоголя может привести к алкогольному отравлению", – напоминает Язеревич.

Детская моча является средством профилактики

Точно так же, как и алкоголь, детская моча не поможет в случае эпидемии коронавируса. ВОЗ рекомендует регулярно обрабатывать руки не мочой, а спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей лучше использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства.

Прием кокаина помогает защититься от коронавируса

Прием кокаина не поможет защититься от заражения коронавирусом COVID-2019. Стимулирующий наркотик ничем помимо опасных побочных эффектов и привыкания похвастаться не может.

Чеснок помогает защититься от коронавируса

В народной медицине принято считать, что чеснок помогает чуть ли не от всех недугов. В принципе, так оно и есть, чеснок – полезный для здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в случае с коронавирусом, его употребление в качестве средства профилактики бесполезно.

Коронавирусом могут заразиться только пожилые люди

Все умершие от вспышки COVID-2019 в Италии были пожилыми людьми (от 62 до 84 лет) и имели серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на это в ВОЗ уверяют: заразиться вирусом могут представители всех возрастных категорий. Однако риск тяжелого протекания болезни и летальных исходов выше среди пожилых людей и лиц, страдающими хроническими заболеваниями (например, астма, диабет, болезни сердца).

Электросушители для рук уничтожают вирус COVID-2019

К сожалению, электросушители могут лишь высушить руки. Убить вирус COVID-2019 они не в состоянии.

Коронавирус передается через монеты или банкноты

Риск заражения 2019-nCoV в результате прикосновения к предметам, включая монеты, банкноты или банковские карты, возможен, но является низким. Коронавирус сохраняет вирулентность на поверхностях в течение нескольких часов, поэтому можете со спокойной душой принимать посылки из Китая или Италии. Какой-либо предмет может быть заражен инфекцией только в том случае, если больной человек чихнет или покашляет на него или прикоснется к нему. При условии соблюдения правил гигиены рук риск заражения является низким.

Регулярное промывание носа солевым раствором способно защитить от заражения

При обычной простуде регулярное промывание носа солевым раствором, бесспорно, поможет вам выздороветь, но оно не способно защитить от заражения новой инфекцией.

Медицинскую маску можно носить повторно

Нет, нельзя. В случае, если вы находились в тесном контакте с человеком, зараженным коронавирусом или другой респираторной инфекцией, на лицевой поверхности маски могут оставаться вирусы и микробы. После использования маску необходимо снять, не прикасаясь к ее передней части, и утилизировать надлежащим образом.

Уничтожить коронавирус можно находясь на улице в холодную и снежную погоду

Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную погоду помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями.

Инфографика: Леонид Лукашенко