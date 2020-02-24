Коронавирус в Италии: в магазинах раскупают продукты, медики ищут "нулевого пациента"

Количество инфицированных в Италии продолжает расти, как и количество смертей. Эксперты предполагают, что столкнулись со вторым или даже третьи поколением зараженных

На прошлой неделе вспышка коронавируса началась на территории Евросоюза. Если ранее случаи заражения были единичными, то за последние дни их количество стремительно возросло в Италии.

На данный момент подтверждено 219 случаев заболевания, в том числе пять смертельных случаев. Больше всего зараженных в Ломбардии (167) и в Венето (27). Также известно о 18 заболевших в Эмилии-Романье, 4 – в Пьемонте и 3 – в Лацио.

Все умершие – люди старше 70-ти лет. Первым скончался 21 февраля 78-летний Адриано Тревизиан из поселка Во Эуганео под Падуей. Последней жертвой вируса стала 88-летняя женщина из КазеллеЛанди.

"Нулевой пациент" не найден

Главная проблема состоит в том, что медики не могут найти "нулевого пациента", с которого началась вспышка в Италии. На данный момент первым заразившимся считается 38-летний итальянец из города Кастильоне д'Адда в Ломбардии, но где он сам подцепил инфекцию неизвестно. Первоначально считалось, что мужчина заразился во время обеда с другом, который 21 января вернулся из Китая. Но анализы не подтвердили наличие у него вируса. Правда, медики допускают, что на момент теста его организм уже мог справится с инфекцией.

Ситуацию усложняет и то, что первый подтвержденный заболевший был изолирован не сразу. 18 февраля он обратился в больницу с симптомами гриппа, но его сразу отпустили. На следующий день состояние мужчины резко ухудшилось, после чего его госпитализировали и взяли образцы для анализов. Вечером 20 февраля у него подтвердили коронавирус. В предыдущие две недели он успел посетить несколько городов, поиграть с друзьями в мини-футбол, принять участие в двух забегах и провести несколько деловых встреч.

"Это тот сценарий, которого я всегда боялся и который стал реальностью: первый зараженный человек – итальянец, который никогда не было в восточной стране", – говорит глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Резза.

При этом эксперты отмечают, что источник заражения до сих пор неизвестен и коронавирус может ходить по Италии с начала января.

"Это было удачей – перехватить его (мужчину из Кастильоне д'Адда, - ред.). Без этого первого подтверждения диагноза, случаи заражений по-прежнему оставались бы незамеченными. Очевидно, что вирус циркулировал бесшумно с января. Если пациенты обращались за помощью к медикам, то считалось, что они болеют гриппом или же у них были настолько слабые симптомы, что люди даже не обращались к врачу. Пациенты, которых мы видим сейчас, могут принадлежать ко второму и или третьему поколению зараженных", – заявил эпидемиолог из Пизанского университета Пьер Луиджи Лопалько.

Закрыты города и отменены мероприятия

На фоне резкого роста числа заболевших итальянское правительство собралось в субботу, 22 февраля, на экстренное заседание. Было принято использовать китайские методы для сдерживания дальнейшего распространения вируса. Совет министров принял декрет, которые предусматривают запрет на въезд и выезд в населенные пункты с большим числом заболевших, отмену массовых общественных мероприятий (в том числе культурных, развлекательных и религиозных), отмену занятий в школах и высших учебных заведениях на севере страны. За нарушением положений декрета грозит уголовная ответственность и наказание до трех месяцев тюрьмы. Сейчас изолированы 12 муниципалитетов на севере Ломбардии и на северо-востоке Венето с населением в 50 тыс. человек.

Принятые ограничения сказались и на культурной жизни севера Италии. На показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане многие гости также были замечены в масках, впрочем, модели и сам дуэт дизайнеров обошлись без средств защиты.

Фото: Alessandro Garofalo

В то же время дизайнер Джорджио Армани уже был замечен в маске, а свой показ решил провести при пустом зале. Его будут транслировать в соцсетях.

Также были перенесены на неизвестный срок три футбольных матча Серии А, которые должны были пройти в городах на севере страны: "Интер" – "Сампдория", "Аталанта" – "Сассуоло" и "Верона" — "Кальяри".

Впервые за долгое время карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше. Он начался 8 февраля и должен был закончиться только завтра, 25 февраля. Были отменены праздничные мероприятия в воскресение вечером. Причем они были перенесены на несколько недель, но городские власти пока не дают никаких гарантий, что карнавал продолжится.

Также в Милане на неопредленный срок закрыли оперный театр Ла Скала и отменили все представления.

Границы с Италией сопредельные страны пока не перекрывают. Но в ночь на 24 февраля Австрия на четыре часа закрывала железнодорожное сообщение с Италией из-за опасения, что в поезде находился заразившийся коронавирусом пассажир. Подозрение не подтвердилось и сообщение возобновили. Австрийские железнодорожники сообщили, что вернут деньги за билеты всем, кто откажется ехать в Италию.

Завтра, 25 января, в Италию отправится совместная миссия ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

"По согласованию с итальянскими властями завтра совместная миссия ВОЗ и ЕЦПКЗ отправится в Италию, чтобы оценить ситуацию на месте", – заявила еврокомиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Паника в городах

Жители карантинных регионов начали скупать продукты в местных супермаркетах еще на прошлой неделе. Но настоящая паника началась, в воскресенье, 23 февраля, когда правительство решило запретить передвижение между районами, в которых располагаются "горячие точки" коронавируса.

Итальянцы опустошают полки магазинов и супермаркетов, опасаясь, что не смогут выйти за продуктами в ближайшее время. Некоторым торговым точкам пришлось вызывать полицию, чтобы хоть как-то утихомирить покупателей.

В проблемных регионах также возник дефицит масок для лица и других средств личной защиты.

Источники: La Repubblica, Corriere Della Sera, L'Economia, Agenzia Italia