Кашель, насморк и недомогание: Байден болен коронавироусом, — CNN

При этом представитель Белого дома заявил, что у президента уже был коронавирус. Однако он продолжал работать и проводил много видеозвонков.

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У президента США Джо Байдена обнаружен коронавирус. У него наблюдаются легкие симптомы заболевания. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, американский лидер получил первую дозу противовирусного препарата "Паксловид".

"Я чувствую себя хорошо", — сказал Байден перед тем, как отправиться в свою резиденцию в Делавэре.

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Интерес Байдена и украинский след: что будут раскручивать в связи с покушением на Трампа

Издание пишет, что неясно, где и когда Байден заразился Covid-19. При этом представитель Белого дома заявил, что у президента уже был коронавирус. Однако он продолжал работать и проводил много видеозвонков.

Отмечается, что у Байдена нашли симптомы заболевания верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, а также общее недомогание.

Журналисты напомнили, что первый положительный результат теста на COVID-19 у президента США был получен в июле 2022 года. Байдену сделали несколько прививок от Covid-19, последняя из которых была в сентябре 2023 года.

Напомним, Джо Байден объяснил, готов ли говорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что не видит готовности президента РФ Владимира Путина к изменению своего поведения. В то же время Байден отметил, что готов говорить с любым лидером, который сам этого захочет.

Также Байден после покушения на Трампа обратился к американцам. По словам главы Белого дома, политика должны быть ареной мирных дебатов, но никак не полем боя. Все разногласия он призвал решать цивилизованно, у избирательной урны.