"У них проблемы": Байден объяснил, готов ли говорить с Путиным

Глава Белого дома заявил, что не видит готовности президента РФ Владимира Путина к изменению своего поведения. В то же время Байден отметил, что готов говорить с любым лидером, который сам этого захочет.

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Президент США Джо Байден не готов к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля.

"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", — отметил Байден.

Он считает, что "у Путина есть проблема в войне, которую он якобы выиграл". По словам президента США, Россия ранее захватила 17,3% территории Украины, а сейчас этот показатель составляет 17,4%.

"Они не имеют особого успеха. Они нанесли ужасный ущерб, повлекли гибель людей. Но они также потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными", — отметил он.

При этом более миллиона человек, особенно молодежь с техническими навыками, покинули пределы территории РФ, добавил глава Белого дома.

"У них проблемы. Но что им удается, так это контролировать общественную реакцию, информацию, которая доходит до людей. Они врут на чем свет стоит своим избирателям, они врут на чем свет стоит о том, что происходит. Поэтому идея о том, что мы сможем фундаментально изменить Россию в ближайшее время — маловероятна", — сказал Байден.

Американский лидер считает, что Путин не остановится на Украине, поэтому Россию надо сдерживать ради безопасности Запада.

В конце концов Байден резюмировал, что "готов говорить с любым лидером, который захочет говорить, и в частности, с Путиным, если бы тот позвонил и захотел говорить".

Напомним, 11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне состоялась встреча американского и украинского президентов.

На одном из мероприятий во время саммита Джо Байден назвал президента Владимира Зеленского, как "президент Путин". Свою оговорку объяснил тем, что сосредоточен на том, чтобы победить российского президента.