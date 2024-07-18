Кашель, нежить і нездужання: Байден хворий на коронавірус, — CNN

Водночас представник Білого дому заявив, що у президента вже був коронавірус. Однак він продовжував працювати і проводив багато відеодзвінків.

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У президента США Джо Байдена виявлено коронавірус. У нього спостерігаються легкі симптоми захворювання. Про це пише CNN.

За словами журналістів, американський лідер отримав першу дозу противірусного препарату "Паксловід".

"Я почуваюся добре", — сказав Байден перед тим, як вирушити у свою резиденцію в Делавері.

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Видання пише, що незрозуміло, де і коли Байден заразився Covid-19. Водночас представник Білого дому заявив, що у президента вже був коронавірус. Однак він продовжував працювати і проводив багато відеодзвінків.

Зазначається, що у Байдена знайшли симптоми захворювання верхніх дихальних шляхів, включно з ринореєю (нежить) і непродуктивним кашлем, а також загальне нездужання.

Журналісти нагадали, що перший позитивний результат тесту на COVID-19 у президента США було отримано в липні 2022 року. Байдену зробили кілька щеплень від Covid-19, останнє з яких було у вересні 2023 року.

Нагадаємо, Джо Байден пояснив, чи готовий говорити з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава Білого дому заявив, що не бачить готовності президента РФ Володимира Путіна до зміни своєї поведінки. Водночас Байден зазначив, що готовий говорити з будь-яким лідером, який сам цього захоче.

Також Байден після замаху на Трампа звернувся до американців. За словами глави Білого дому, політика має бути ареною мирних дебатів, але аж ніяк не полем бою. Усі розбіжності він закликав вирішувати цивілізовано, біля виборчої урни.