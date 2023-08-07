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Задавили 15 000 кусков пармезана: директор сыроварни в Италии погиб под весом своей продукции

Погибший владелец сыроварни 74-летний Джакомо Кьяппарини
Фото: lettera43.it | Погибший владелец сыроварни 74-летний Джакомо Кьяппарини

Сломавшаяся полка на фабрике в Ломбардии вызвала эффект домино, в итоге рухнула целая гора сыра Grana Padano. Вес одного куска может доходить до 40 кг.

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Директор итальянской компании по производству сыра 74-летний Джакомо Кьяппарини трагически погиб из-за того, что оказался задавлен горой из 15 тысяч колес сыра пармезан. Об этом сообщает Rai News.

Сломавшаяся полка на фабрике в провинции Ломбардия вызвала эффект домино. В итоге рухнуло в общей сложности 15 000 колес сыра Grana Padano, каждое из которых может весить порядка 40 кг.

Колесо сыра пармезан может весить до 40 кг Fullscreen
Колесо сыра пармезан может весить до 40 кг

Команда из 118 спасателей из пожарных и парамедиков всю ночь работала, чтобы найти тело сыровара, который находился на складе во время этого случая.

Найти погибшего мужчину удалось к 9 часам утра в понедельник.

Джакомо Кьяппарини занимался производством сыра всю свою жизнь, начиная с работы компании отца, а затем приобрел собственное предприятие.

По данным Corriere della Sera, у Кьяппарини остались жена, двое детей и несколько внуков. А во время трагического случая он управлял роботом, который автоматизирует процесс очистки колес созревающего сыра.

Вместе с тем полиция Италии все еще проводит расследование, пытаясь установить точную причину трагедии.

Дочь погибшего, Мэри, рассказала, что ее отец всю свою жизнь проработал в сыроварении. Он неоднократно удостаивался наград за свою продукцию.

Напомним, что в конце мая 2023 года на озере в Италии погибли секретные агенты из-за того, что перевернулась их лодка.

Также сообщалось, что в конце весны в Италии произошло сильнейшее за 100 лет наводнение.