Задавили 15 000 кусков пармезана: директор сыроварни в Италии погиб под весом своей продукции

Сломавшаяся полка на фабрике в Ломбардии вызвала эффект домино, в итоге рухнула целая гора сыра Grana Padano. Вес одного куска может доходить до 40 кг.

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Директор итальянской компании по производству сыра 74-летний Джакомо Кьяппарини трагически погиб из-за того, что оказался задавлен горой из 15 тысяч колес сыра пармезан. Об этом сообщает Rai News.

Сломавшаяся полка на фабрике в провинции Ломбардия вызвала эффект домино. В итоге рухнуло в общей сложности 15 000 колес сыра Grana Padano, каждое из которых может весить порядка 40 кг.

Колесо сыра пармезан может весить до 40 кг

Команда из 118 спасателей из пожарных и парамедиков всю ночь работала, чтобы найти тело сыровара, который находился на складе во время этого случая.

Найти погибшего мужчину удалось к 9 часам утра в понедельник.

Джакомо Кьяппарини занимался производством сыра всю свою жизнь, начиная с работы компании отца, а затем приобрел собственное предприятие.

По данным Corriere della Sera, у Кьяппарини остались жена, двое детей и несколько внуков. А во время трагического случая он управлял роботом, который автоматизирует процесс очистки колес созревающего сыра.

Вместе с тем полиция Италии все еще проводит расследование, пытаясь установить точную причину трагедии.

Дочь погибшего, Мэри, рассказала, что ее отец всю свою жизнь проработал в сыроварении. Он неоднократно удостаивался наград за свою продукцию.

Напомним, что в конце мая 2023 года на озере в Италии погибли секретные агенты из-за того, что перевернулась их лодка.

Также сообщалось, что в конце весны в Италии произошло сильнейшее за 100 лет наводнение.