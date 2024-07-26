Шэрон Стоун пообещала уехать из США при одном условии

Актриса заявила, что очень обеспокоена тем, что сейчас происходит в ее стране.

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66-летняя американская актриса Шэрон Стоун заявила, что покинет США, если 78-летний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп будет избран президентом США в ноябре, и переедет в Европу, пишет RadarOnline.

Знаменитость, наблюдая за єлекторальніми настроениями в своей стране, подумывает о том, чтобы купить недвижимость в Италии.

"Я глубоко обеспокоена тем, что происходит в моей стране. Это один из первых случаев в моей жизни, когда я действительно видела, как кто-то баллотируется на должность на платформе ненависти и угнетения. Я хотела бы верить, что моя страна обладает всеми качествами, за которые мы всегда выступали, — независимость, мужество, достоинство — и что все другие страны, за которые мы выступали, будут поддерживать нас, когда мы пройдем через это тревожное время", – сказала звезда на кинофестивале в Таормине.

Стоун добавила, что, по ее мнению, покупка дома в Италии была "умным" шагом, поскольку Трамп переживает всплеск популярности после того, как на прошлой неделе он пережил покушение. Когда репортер спросил ее, был ли план переезда политически мотивированным, актриса ответила: "Естественно".

Шэрон Стоун на кинофестивале в Таормине

Друзья Шэрон говорят, что она уже потратила время на поиски дома на Французской Ривьере, прежде чем переключить свой взор на Италию.

"У Шэрон действительно красивый дом в Беверли-Хиллз, но я знаю, что она искала его в Антибах. Это было несколько лет назад, но она совершила сделку. Справедливо будет сказать, что она снова думает об этом. Я бы сказал, что Франция все еще более вероятна, чем Италия", 2 говорила одна из подруг актрисы.

Сейчас Стоун, которая в последние годы серьезно увлеклась рисованием, выставляет свои картины в разных странах Сейчас ее выставка проходит в Берлине, а затем откроется в Риме.

Кроме Стоун, многие другие звезды активно выступили против Трампа. Например, Джордж Клуни провел сбор средств для президента Джо Байдена, а затем призвал его уйти за несколько дней до того, как он это сделал. Джейми Ли Кертис и певица Кэти Перри поддержали вице-президента Байдена Камалу Харрис, а Роберт Де Ниро также высказался, заявив, что для Америки нет ничего важнее, чем победить Дональда Трампа на выборах.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун рассказала о страхе, который испытывала на протяжении всей своей карьеры.