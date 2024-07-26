Шерон Стоун пообіцяла виїхати зі США за однієї умови

Актриса заявила, що дуже стурбована тим, що зараз відбувається в її країні.

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66-річна американська акторка Шерон Стоун заявила, що покине США, якщо 78-річного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа оберуть президентом США в листопаді, і переїде до Європи, пише RadarOnline.

Знаменитість, спостерігаючи за єлекторальними настроями у своїй країні, подумує про те, щоб купити нерухомість в Італії.

"Я глибоко стурбована тим, що відбувається в моїй країні. Це один із перших випадків у моєму житті, коли я справді бачила, як хтось балотується на посаду на платформі ненависті та гноблення. Я хотіла б вірити, що моя країна має всі якості, за які ми завжди виступали, — незалежність, мужність, гідність — і що всі інші країни, за які ми виступали, будуть підтримувати нас, коли ми пройдемо через цей тривожний час", — сказала зірка на кінофестивалі в Таорміні.

Стоун додала, що, на її думку, купівля будинку в Італії була "розумним" кроком, оскільки Трамп переживає сплеск популярності після того, як минулого тижня на нього скоїли замах. Коли репортер запитав її, чи був план переїзду політично мотивованим, акторка відповіла: "Звичайно".

Шерон Стоун на кінофестивалі в Таорміні

Друзі Шерон кажуть, що вона вже витратила час на пошуки будинку на Французькій Рив'єрі, перш ніж переключити свій погляд на Італію.

"У Шерон дійсно гарний будинок у Беверлі-Гіллз, але я знаю, що вона шукала його в Антібах. Це було кілька років тому, але вона уклала угоду. Справедливо буде сказати, що вона знову думає про це. Я б сказав, що Франція все ще більш вірогідна, ніж Італія", 2 говорила одна з подруг актриси.

Зараз Стоун, яка в останні роки серйозно захопилася малюванням, виставляє свої картини в різних країнах Зараз її виставка проходить у Берліні, а потім відкриється в Римі.

Крім Стоун, багато інших зірок активно виступили проти Трампа. Наприклад, Джордж Клуні провів збір коштів для президента Джо Байдена, а потім закликав його піти за кілька днів до того, як він це зробив. Джеймі Лі Кертіс і співачка Кеті Перрі підтримали віцепрезидента Байдена Камалу Гарріс, а Роберт Де Ніро також висловився, заявивши, що для Америки немає нічого важливішого, ніж перемогти Дональда Трампа на виборах.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун розповіла про страх, який відчувала протягом усієї своєї кар'єри.