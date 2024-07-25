Шерон Стоун розповіла про страх, який відчувала протягом усієї своєї кар'єри (фото)

Акторку налякали слова знаменитого Сильвестра Сталлоне. У Шерон Стоун виникло відчуття, що постійно потрібно "бути готовою" до будь-якої ситуації.

Related video

Зірка Голлівуду Шерон Стоун розповіла про свій страх бути застреленою нав'язливим фанатом, який переслідував її протягом усієї кар'єри, повідомляє Sun.

Страхи 66-річної актриси з'явилися після розмови з легендарним Сильвестром Сталлоне. Ще більше вони посилилися після травми, зазнаною нею після проривної ролі у фільмі "Основний інстинкт", яка відразу перетворила її на знаменитість.

"Слай сказав мені: "Уяви таку ситуацію: ти йдеш вулицею і всі починають це робити (лізти в кишені) і ти не знаєш, за ручку вони хапаються чи за пістолет". Це стає таким тривожним, тому що всі так роблять, але ви не знаєте чому. У цьому нестабільному світі постійно виникає відчуття, що тобі весь час потрібно щось вирішувати, виправляти та бути готовим завжди", — поділилася Шерон.

Цього місяця Шерон повторила позу зі схрещеними ногами з культового фільму 1992 року "Основний інстинкт", названу після виходу картини "однією з найсексуальніших". Її розкритикували за те, що вона занадто стара для такої пікантної фотографії. Однак багато її підписників похвалили зірку екрану як за виконання знаменитої ролі сексуальної вбивці Кетрін Трамелл, так і за те, який "приголомшливий" у неї зараз вигляд.

Зірка не змовчала та відповіла на критику: "Ми стаємо старшими. Смішно, що все повинно бути в порядку тільки в 20 років. Що за фігня".

Раніше, 11 липня, Фокус писав про те, що 66-річна Шерон Стоун здивувала фанатів, опублікувавши знімок топлес. Зірка Голлівуду вразила шанувальників стрункою фігурою. Багато хто відзначив талант Шерон Стоун як художниці.