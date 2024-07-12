Шерон Стоун повторила культову сцену з "Основного інстинкту" (фото)

У 1992 році зірка зіграла Кетрін Трамелл. Через понад 30 років вона надихнулася своєю роллю.

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66-річна американська акторка Шерон Стоун відтворила культову сцену з фільму "Основний інстинкт". Знімком вона поділилася в Instagram.

"Загалом… Ваша", — написала знаменитість.

Шерон сиділа в дерев’яному кріслі, схрестивши одну ногу на іншій – як це робила її героїня Кетрін Трамелл в еротичному трилері 1992 року.

Хоча Стоун одягла повністю білий костюм у хіт-фільмі Пола Верговена, вона змінила через понад 30 років образ, одягнувши червону спідню білизну.

Шерон Стоун

Стоун доповнила відповідний мереживний бюстгальтер і низ масивним ефектним намистом і блакитними високими підборами на ремінцях, які мали фіолетові банти біля щиколоток.

Фото акторки в Instagram отримало тисячі коментарів, і багато її підписників хвалили зірку екрану як за "епічний" фільм, так і за те, як "приголомшливо" вона виглядає.

Шерон Стоун Фото: Відкриті джерела

Кар'єра Шерон Стоун після 1995 року склалася не зовсім так, як вона очікувала. Знаменитість розповіла про те, що їй не вистачає великих акторських ролей після її відзначеної нагородами появи у фільмі Мартіна Скорсезе "Казино" 1995 року.

Зірка екрану зіграла разом із Робертом Де Ніро. Після цього їй не вдалося продовжити зіркову кар'єру.

Нагадаємо, Шерон Стоун показала знімок топлес.

Також Фокус писав про втрату Шерон Стоун 18 млн доларів.