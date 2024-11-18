66-річна Шерон Стоун у відвертій сукні відвідала Губернаторський бал у Лос-Анджелесі (фото)

Зірка Голлівуду вразила шанувальників стрункою фігурою. Шерон Стоун, мило посміхаючись, позувала численним фотографам.

Легендарна американська акторка Шерон Стоун у шикарному вбранні відвідала 15-й щорічний Губернаторський бал у Лос-Анджелесі, який відбувся ввечері в неділю, 17 листопада, повідомляє Daily Mail.

66-річна зірка "Основного інстинкту" прибула на церемонію в елегантній білій сукні до підлоги з довгими рукавами, розрізом і глибоким вирізом. Обтисла сукня зі щільної тканини вигідно підкреслила струнку фігуру актриси. Свій образ вона доповнила блискучою брошкою у вигляді бабки у верхньому лівому кутку, а як аксесуар взяла з собою срібну сумочку. Голлівудська зірка була у чудовому настрої, демонструючи свій природний колір обличчя з мінімальним макіяжем. На заході вона мило позувала численним фотографам і спілкувалася зі своїми колегами.

Актриса Шерон Стоун Фото: Getty Images

Зіркову вечірку відвідали такі знаменитості, як Том Генкс, Ріта Вілсон, Деніел Крейг, Ендрю Гарфілд, Селена Гомес, Даніель Дедвайлер, Кевін Костнер, Майкі Медісон, Гай Пірс, Фелісіті Джонс, Маріанна Жан-Батист, Ребел Вілсон, Кейт Вінслет, Памела Андерсон і багато інших.

Губернаторський бал — престижний захід, на якому вручають нагороди Академією кінематографічних мистецтв і наук США. Нею відзначаються видатні досягнення в кінематографі та винятковий внесок у кіноіндустрію.

Нагадаємо, 18 листопада Фокус також писав, що Кейт Вінслет в елегантному брючному костюмі відвідала Губернаторський бал.