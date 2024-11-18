66-річна Шерон Стоун у відвертій сукні відвідала Губернаторський бал у Лос-Анджелесі (фото)
Зірка Голлівуду вразила шанувальників стрункою фігурою. Шерон Стоун, мило посміхаючись, позувала численним фотографам.
Легендарна американська акторка Шерон Стоун у шикарному вбранні відвідала 15-й щорічний Губернаторський бал у Лос-Анджелесі, який відбувся ввечері в неділю, 17 листопада, повідомляє Daily Mail.
66-річна зірка "Основного інстинкту" прибула на церемонію в елегантній білій сукні до підлоги з довгими рукавами, розрізом і глибоким вирізом. Обтисла сукня зі щільної тканини вигідно підкреслила струнку фігуру актриси. Свій образ вона доповнила блискучою брошкою у вигляді бабки у верхньому лівому кутку, а як аксесуар взяла з собою срібну сумочку. Голлівудська зірка була у чудовому настрої, демонструючи свій природний колір обличчя з мінімальним макіяжем. На заході вона мило позувала численним фотографам і спілкувалася зі своїми колегами.
Зіркову вечірку відвідали такі знаменитості, як Том Генкс, Ріта Вілсон, Деніел Крейг, Ендрю Гарфілд, Селена Гомес, Даніель Дедвайлер, Кевін Костнер, Майкі Медісон, Гай Пірс, Фелісіті Джонс, Маріанна Жан-Батист, Ребел Вілсон, Кейт Вінслет, Памела Андерсон і багато інших.
Губернаторський бал — престижний захід, на якому вручають нагороди Академією кінематографічних мистецтв і наук США. Нею відзначаються видатні досягнення в кінематографі та винятковий внесок у кіноіндустрію.
Нагадаємо, 18 листопада Фокус також писав, що Кейт Вінслет в елегантному брючному костюмі відвідала Губернаторський бал.