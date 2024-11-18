Кейт Вінслет в елегантному брючному костюмі відвідала Губернаторський бал (фото)

Кейт Вінслет, яка прославилася своєю роллю у фільмі "Титанік", зробила гучну кар'єру в Голлівуді. Вона отримала безліч нагород, включно з премією "Оскар", премією "Греммі", двома преміями "Еммі" і п'ятьма преміями "Золотий глобус".

Знаменита британська акторка Кейт Вінслет у чорному костюмі була втіленням шику на 15-му щорічному Губернаторському балу, що відбувся ввечері 17 листопада в Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

49-річна зірка "Титаніка" мала елегантний вигляд, вдягнувши чорні розкльошені штани та зшитий на замовлення блейзер. Її подовжений жакет був прикрашений молочного відтінку квітами та вишуканою вишивкою. Свій гламурний образ актриса доповнила чорними замшевими туфлями на шпильці та шикарними прикрасами. На ній були красиві масивні сережки, кілька браслетів і каблучок із дорогоцінним камінням. Кейт зібрала свої світлі локони в елегантну зачіску і нанесла сяливий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями, чорною підводкою і тушшю, а губи нафарбувала рожево-персиковою помадою. Вінслет впевнено позувала на червоній доріжці бального залу Ray Dolby в Ovation Hollywood і мило спілкувалася з іншими знаменитостями.

Актриса Кейт Вінслет Фото: Getty Images

Губернаторський бал — престижний захід, на якому вручають нагороди від Академії кінематографічних мистецтв і наук США. Вона відзначає видатні досягнення в кінематографі та винятковий внесок у кіноіндустрію. Це також фактичне місце проведення так званої передвиборчої кампанії для претендентів на "Оскар", оскільки сезон відбору вже в самому розпалі.

Цього року на заході вшанували пам'ять покійного композитора Квінсі Джонса, продюсерів фільмів про Джеймса Бонда Барбари Брокколі та Майкла Г. Вілсона, режисера Річарда Кертіса і директорки з кастингу Джульєт Тейлор.

Раніше, 19 липня, Фокус писав про те, що "потонуле пальто" Кейт Вінслет із "Титаніка" було виставлено на аукціон за рекордну суму.