Зірка "Титаніка" в яскравому комбінезоні вийшла на зелену доріжку кінофестивалю в Цюриху (фото)

Кейт Вінслет у фільмі "Лі" зіграла знаменитого військового фотографа. За словами актриси, вона дуже пишається своєю новою роботою.

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Британська актриса Кейт Вінслет у шикарному вбранні 7 жовтня вийшла на зелену доріжку 20-го кінофестивалю в Цюриху, Швейцарія, повідомляє Daily Mail.

Оскароносна актриса сяяла під час вручення нагороди фестивалю "Золота ікона" перед показом фільму "Лі", в якому вона зіграла головну роль.

Кейт продемонструвала приголомшливу фігуру в ефектному червоному комбінезоні з американською проймою і широкими штанами. Зірка "Дороги змін" підкреслила талію широким чорним поясом і доповнила свій яскравий образ парою туфель на високих підборах. Вінслет уклала довгі світлі локони в акуратну хвилясту зачіску і нанесла вечірній макіяж. З прикрас на ній були сліпучі золоті сережки-краплі, кілька каблучок і браслетів. Кейт із задоволенням позувала фотографам і роздавала автографи шанувальникам.

Кейт Вінслет на кінофестивалі в Цюріху Фото: Getty Images

На заході вона виступила з промовою: "Спасибі Цюрихському кінофестивалю за цю чудову честь і за визнання Лі, фільму, який я дійсно полюбила і яким я безмірно пишаюся". У картині Кейт грає Лі Міллер, кореспондента британського Vogue під час Другої світової війни. Прототип героїні Вінслет стала одним з найважливіших військових фотографів XX століття — вона зняла звільнення Дахау і Бухенвальда. У фільмі також знялися такі актори, як Джош О'Коннор, Маріон Котіяр і зірка серіалу "Спадкоємці" Александр Скарсгард.

Раніше, 13 червня, Кейт Вінслет зізналася, чому поцілунок із Леонардо Ді Капріо став "жахом".