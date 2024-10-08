Звезда "Титаника" в ярком комбинезоне вышла на зеленую дорожку кинофестиваля в Цюрихе (фото)

Кейт Уинслет в фильме "Ли" сыграла знаменитого военного фотографа. По словам актрисы, она очень гордится своей новой работой.

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Британская актриса Кейт Уинслет в шикарном наряде 7 октября вышла на зеленую дорожку 20-го кинофестиваля в Цюрихе, Швейцария, сообщает Daily Mail.

Оскароносная актриса сияла во время вручения награды фестиваля "Золотая икона" перед показом фильма "Ли", в котором она сыграла главную роль.

Кейт продемонстрировала потрясающую фигуру в эффектном красном комбинезоне с американской проймой и широкими брюками. Звезда "Дороги перемен" подчеркнула талию широким черным поясом и дополнила свой яркий образ парой туфель на высоких каблуках. Уинслет уложила длинные светлые локоны в аккуратную волнистую прическу и нанесла вечерний макияж. Из украшений на ней были ослепительные золотые серьги-капли, несколько колец и браслетов. Кейт с удовольствием позировала фотографам и раздавала автографы поклонникам.

Кейт Уинслет на кинофестивале в Цюрихе Фото: Getty Images

На мероприятии она выступила с речью: "Спасибо Цюрихскому кинофестивалю за эту замечательную честь и за признание Ли, фильма, который я действительно полюбила и которым я безмерно горжусь". В картине Кейт играет Ли Миллер, корреспондента британского Vogue во время Второй мировой войны. Прототип героини Уинслет стала одним из самых важных военных фотографов XX века — она сняла освобождение Дахау и Бухенвальда. В фильме также снялись такие актеры, как Джош О'Коннор, Марион Котийяр и звезда сериала "Наследники" Александр Скарсгард.

Ранее, 13 июня, Кейт Уинслет призналась, почему поцелуй с Леонардо Ди Каприо стал "ужасом".