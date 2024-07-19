"Потопаюче пальто" Кейт Вінслет із "Титаніка" буде продано за рекордну суму (фото)

Художники з костюмів пошили кілька версій знаменитого пальта. Дві з них продали у 2019 і 2023 роках за великі гроші.

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Пальто, яке носила Роуз Дьюітт Б'юкейтер, героїня Кейт Вінслет, у знаменитому фільмі "Титанік" 1997 року, буде продано на аукціоні за величезну суму, повідомляє Daily Mail.

Цей реквізит, відомий як "потопаюче пальто", за оцінками експертів, буде продано за суму від 125 000 до 250 000 доларів на великому аукціоні "Пам'ятні речі зі світу розваг". Організатором заходу виступить PropStore, він відбудеться з 15 по 18 серпня.

Пальто Роуз Дьюїтт Б'юкейтер Фото: propstoreauction.com

Уперше Роуз з'являється у світло-рожевому пальті з вишитими чорними завитками на комірі та манжетах незабаром після зіткнення судна з айсбергом.

Саме тут архітектор Томаса Ендрюса повідомив Роуз, що "Титанік" потоне і опиниться на дні Атлантичного океану всього за годину. У цьому пальті героїня збирається сісти в рятувальну шлюпку разом зі своєю матір'ю і Келом.

Примітно, що художники з костюмів пошили кілька версій пальта для зйомок, оскільки доводилося знімати кілька дублів сцен, під час яких предмет гардероба опинявся у воді. Дві версії цього пальта продали раніше на різних аукціонах: першу — на аукціоні GWS 2019 року за 270 000 доларів, а другу — 2023 року на аукціоні Goldin за 110 400 доларів.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що оригінальну обкладинку першої книги про Гаррі Поттера продали на аукціоні за $1,9 мільйона.