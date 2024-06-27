Оригінальну обкладинку першої книги про Гаррі Поттера продали на аукціоні за $1,9 млн

Ілюстратор-початківець Томас Тейлор намалював обкладинку для книги за два дні після прочитання рукопису. За свою роботу в 1997 році він отримав майже $800.

Оригінальна акварельна ілюстрація до першого видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь", намальована 1997 року 23-річним працівником дитячого книжкового магазину в Кембриджі Томасом Тейлором на прохання видавця Баррі Каннінгем із Bloomsbury Publishing, пішла з молотка за $1,9 мільйона, пише Forbes. Водночас спочатку за цей малюнок автору заплатили всього від $750 до $800. Спочатку передбачалося виручити за лот від $400 000 до $600 000.

Книжка, для якої він намалював культовий образ хлопчика зі шрамом у вигляді блискавки та в круглих окулярах, що стоїть перед потягом Гоґворт-експрес, вийшла в Лондоні 26 червня 1997 року. Сума, заплачена Томасу, на той час була доволі солідною, оскільки ні автор, ні ілюстратор тоді ще не були добре відомі. Тоді мало хто очікував, що книжка стане глобальним явищем.

Тейлор працював у дитячому книжковому магазині в Кембриджі, Англія, коли видавець Баррі Каннінгем з Блумсбері запросив його намалювати зображення для Дж. К. Книга Роулінг, яка мала вийти в Лондоні 26 червня 1997 року.

За словами фахівця з книжок Sotheby's Каліки Сендс, Тейлор був одним із перших, хто прочитав книгу, отримавши ранню копію рукопису, щоб використати її у своїх творах. Уже через два дні він представив малюнок.

"Отже, він знав про світ раніше за всіх, і йому дійсно потрібно було подумати про те, яким він уявляв собі Гаррі Поттера", — розповів представник аукціону. За даними Sotheby's, було надруковано всього 500 примірників першого видання, причому 300 з них відправили в бібліотеки. Але незабаром книга стала бестселером. Обкладинку книги використовували більшість міжнародних видавців, але вона не використовувалася в американському виданні.

27 років по тому в так званому "Всесвіті Поттера" представлено сім оригінальних книжок Роулінг, франшизу блокбастера, постановку, що отримала визнання критиків, і відеоігри.

По всьому світу продано понад 500 мільйонів примірників книжок 80 мовами.

"Приємно бачити картину, яка знаменує собою початок моєї кар'єри, десятиліття потому і таку ж яскраву, як завжди. Сьогодні, коли я пишу та ілюструю власні історії, я з гордістю озираюся назад на такий чарівний початок", — сказав Тейлор, нині автор дитячих книжок та ілюстратор, у заяві, опублікованій Sotheby's.

Томас Тейлор став відомим ілюстратором

На своїй сторінці в соцмережі він розповів, що вперше продав картинку 2001 року в Лондоні. Малюнок пішов всього за 85 750 фунтів стерлінгів (приблизно $108 500 доларів США за поточним обмінним курсом), але на той момент було опубліковано тільки чотири книги.

"У той час це здавалося оптимальним моментом для продажу: щойно вийшов новий фільм, я думав, що всі книжки матимуть обкладинки, пов'язані з фільмами, і мої ілюстрації швидко забули. Цього, звісно, не сталося, але зберегти картину до сьогодні я б нізащо не зміг — я б її напевно давно продав. Картина дісталася приватному колекціонеру в США і зникла з поля зору, тому я здивований, побачивши її знову через багато років. Я очікував, що кольори потьмяніють — чорнило, яке я використовував, не світлостійке, — але зображення, схоже, дбайливо зберігалося і все ще яскраве. Якби я так постарів", — зазначив Тейлор.

Раніше Фокус писав, що серіал про Гаррі Поттера планують випустити у 2026 році.