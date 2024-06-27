Оригинальную обложку первой книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $1,9 млн

Начинающий иллюстратор Томас Тейлор нарисовал обложку для книги за два дня после прочтения рукописи. За свою работу в 1997 году он получил около $800.

Оригинальная акварельная иллюстрация к первому изданию книги "Гарри Поттер и философский камень", нарисованная в 1997 году 23-летним сотрудником детского книжного магазина в Кембридже Томасом Тейлором по просьбе издателя Барри Каннингем из Bloomsbury Publishing, ушла с молотка за $1,9 миллиона, пишет Forbes. При этом изначально за этот рисунок автору заплатили всего от $750 до $800. Изначально предполагалось выручить за лот от $400 000 до $600 000.

Книга, для которой он нарисовал культовый образ мальчика со шрамом в виде молнии и в круглых очках, который стоит перед поездом Хогварт-экспресс,.вышла в Лондоне 26 июня 1997 года. Сумма, заплаченная Томасу, на то время была довольно солидной, поскольку ни автор, ни иллюстратор тогда еще не были хорошо известны. Тогда мало кто ожидал, что книга станет глобальным явлением.

Тейлор работал в детском книжном магазине в Кембридже, Англия, когда издатель Барри Каннингем из Блумсбери пригласил его нарисовать изображение для Дж. К. Книга Роулинг, которая должна была выйти в Лондоне 26 июня 1997 года.

По словам специалиста по книгам Sotheby's Калики Сэндс, Тейлор был одним из первых, кто прочитал книгу, получив раннюю копию рукописи, чтобы использовать ее в своих произведениях. Уже через два дня он представил рисунок.

"Итак, он знал о мире раньше всех, и ему действительно нужно было подумать о том, каким он представлял себе Гарри Поттера", – рассказал представитель аукциона. По данным Sotheby's, было напечатано всего 500 экземпляров первого издания, причем 300 из них отправили в библиотеки. Но вскоре книга стала бестселлером. Обложку книги использовали большинство международных издателей, но она не использовалась в американском издании.

27 лет спустя в так называемой "Вселенной Поттера" представлены семь оригинальных книг Роулинг, франшиза блокбастера, получившая признание критиков постановка и видеоигры.

По всему миру продано более 500 миллионов экземпляров книг на 80 языках.

"Приятно видеть картину, которая знаменует собой начало моей карьеры, десятилетия спустя и такую ​​же яркую, как всегда. Сегодня, когда я пишу и иллюстрирую собственные истории, я с гордостью оглядываюсь назад на такое волшебное начало", — сказал Тейлор, ныне автор детских книг и иллюстратор, в заявлении, опубликованном Sotheby's.

Томас Тейлор стал известным иллюстратором

На своей странице в соцсети он рассказал, что впервые продал картинку в 2001 году в Лондоне. Рисунок ушел всего за 85 750 фунтов стерлингов (около $108 500 долларов США по текущему обменному курсу), но на тот момент были опубликованы только четыре книги.

"В то время это казалось оптимальным моментом для продажи: как только вышел новый фильм, я думал, что все книги будут иметь обложки, связанные с фильмами, и мои иллюстрации быстро забыл. Этого, конечно, не произошло, но сохранить картину до сегодняшнего дня я бы ни за что не смог — я бы ее наверняка давно продал. Картина досталась частному коллекционеру в США и исчезла из поля зрения, поэтому я удивлен, увидев ее вновь спустя много лет. Я ожидал, что цвета потускнеют — чернила, которые я использовал, не светостойкие, — но изображение, похоже, бережно хранилось и все еще яркое. Если бы я так постарел", — отметил Тейлор.

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