Сериал о Гарри Поттере планируют выпустить в 2026 году

Сейчас команда сериала ищет сценариста. Как только он будет выбран, начнется кастинг актеров.

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Первый сезон сериала о Гарри Поттере появится на потоковом сервисе Max в 2026 году, пишет Variety со ссылкой на заявление генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава. Об этом он сообщил в ходе телеконференции о прибылях и убытках компании за четвертый квартал. Всего планируют снять семь сезонов, адаптировав каждую из книг Джоан Роулинг.

"Мы не стеснялись своего ажиотажа вокруг Гарри Поттера", — заявил Заслав аналитикам, отметив, что последний фильм серии от Warner Bros. Pictures был снят более 10 лет назад.

По его словам, несколько недель он встретился в Лондоне с боссом HBO и Max Кейси Блойсом и Ченнингом Данжи, председателем Warner Bros Television, и "матерью" Поттера Роулинг.

"Мы провели некоторое время с Джоан и ее командой. Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши разговоры были замечательными, и мы были очень рады тому, что нас ждет впереди. Нам не терпится поделиться десятилетними новыми историями с поклонниками Max по всему миру", – добавил Заслав.

Кастинг на сериал о Гарри Поттере пока не объявлен. Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в восьми фильмах Warner Bros., сказал, что он "определенно не ищет этого каким-либо образом" в плане повторения роли в сериале.

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В прошлом месяце Ченнинг Данжи рассказывал о том, как идет работа над сериалом "Гарри Поттер/Волшебный мир":

"Мы ведем переговоры с рядом разных авторов, чтобы выяснить, кто будет руководить этой франшизой для нас. Первый шаг для нас – выяснить, кто будет этим шоураннером, и как только мы это решим, то сможем начинать говорить о кастинге. Сложнее всего будет экранизировать первые две книги, где детям около 11 или 12 лет".

Ранее Фокус писал, что Джейсон Айзекс рассказал о поведении актеров на съемках "Гарри Поттера".