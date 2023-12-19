Вышел первый тизер фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя", но есть нюанс

Фанаты не дождались официального тизера, так что создали видео с помощью ИИ.

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На этой неделе дебютировал трейлер к фильму "Гарри Поттер и Проклятое дитя", пьесы-сиквела популярной серии книг Джоан Роулинг. Примечательно, что трейлер фанаты создали сами, с помощью ИИ. В нем даже появляется профессор Дамблдор, роль которого исполнил покойный актер Майкл Гэмбон. Об этом пишет Daily Mail.

В тизере показан взрослый Гарри с густой бородой, отправляющий своего сына Альбуса в школу магии.

Фанатский тизер фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

В жутком тизере также фигурирует директор школы Дамблдор, который, несмотря на то, что он умер в ранних книгах, произносит голосом покойного Майкла Гэмбона: "Память – это все, без нее мы слепы".

Несмотря на то, что дата выхода в трейлере назначена на 2024 год, фанатам, возможно, придется ждать гораздо дольше, поскольку видео на самом деле было создано с использованием искусственного интеллекта и в настоящее время планов по экранизации на большом экране нет. Это не первый фанатский трейлер псевдоэкранизации, который появился в соцсетях. Но обычно в них используют нарезку из имеющихся фильмов.

Фанатский трейлер фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Фанатский трейлер фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Сам спектакль был показан в Лондоне в 2016 году, а потом шел на Бродвее и других мировых театральных площадках, побив рекорды кассовых сборов.

Дэниел Рэдклифф, прославившийся как Гарри, ранее заявил, что никогда не посмотрит спектакль в театре, потому что слишком обеспокоен тем, что за ним наблюдают.

34-летний актер появился в шоу "Поздно вечером с Сетом Мейерсом", когда сделал шокирующее признание.

"Я, наверное, не собираюсь, у меня нет планов. Не потому, что я думаю, что это приведет меня к какому-то экзистенциальному кризису типа: "О, вот что случилось?. Просто потому что, я чувствую, что это не будет расслабляющий вечер в театре. Я все время буду чувствовать, что все следят за моей реакцией. И, может быть, это тщеславно и эгоистично, и людям будет все равно, но я чувствую, что если бы меня окружали фанаты Гарри Поттера, это было бы немного странно", — сказал Рэдклифф.

Дэниел впервые сыграл роль Гарри Поттера, когда ему было всего одиннадцать лет, и в течение десяти лет играл главного героя самой популярной серии фильмов.

Напомним, в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая идет 2,5 часа, рассказывается история детей главных героев. Начинается она с того места, где закончилась последняя книга "Гарри Поттер и Дары смерти". Действие происходит в 2017 году, через 19 лет после событий остальной части книги.

Трейлер спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Главный герой — Альбус Северус Поттер, второй сын Гарри и Джинни Уизли. В школе он попадает не в Гриффиндор, как ожидали все фанаты его отца, а в Слизерин, где становится лучшим другом Скорпиуса Малфоя, сына Драко, заклятого врага Поттера.

В июле 2016 года Warner Bros. Entertainment подала заявку на покупку прав на "Гарри Поттер и Проклятое дитя", что привело к предположениям о том, что спектакль станет фильмом. Джоан Роулинг несколько раз заявляла, что картина не снимается.

5 ноября 2021 года режиссер "Философского камня" и "Тайной комнаты" Крис Коламбус сказал, что хотел бы экранизировать пьесу. Дэниел Рэдклифф в свою очередь заявил, что не готов возвращаться к своей звездной роли.

Напомним, ранее НВО анонсировал съемки нового сериала по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Все семь книг лягут в основу нового сериала HBO, который отснимет по сезону на каждую книгу, показав все события, описанные в книгах более точно, нежели в фильмах.