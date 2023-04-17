Кастинг для нового сериала про Гарри Поттера начнется через 9 месяцев. Что о нем известно

Стать звездой нового сериала НВО, значит – заработать миллионы и прославиться на весь мир.

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После того как НВО анонсировал съемки нового сериала по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, стало ясно, что это шанс для многих юных актеров получит работу на ближайшие 10 лет, заработать миллионы и прославиться на весь мир. Было объявлено, что кастинг для сериала HBO начнется через девять месяцев. Все подробности о новом сериале сообщает Daily Mail.

Новость о съемках была встречена с волнением, а также призывами бойкотировать его. Известно, что несколько актеров будут выбраны путем открытых конкурсов, а кастинг начнется только через девять месяцев.

"Команда по кастингу проведет открытые встречи в социальных сетях, посетит местные драматические группы и свяжется со всеми детскими агентствами. Раньше это были только большие театральные школы, но сейчас все более открыто", — сказала The Times агент по подбору актеров Таскер, чьи клиенты в итоге получили роли в "Половом воспитании" и "Великой".

Впрочем, не все фанаты фильмов о Гарри Поттере были в восторге. Они посчитали, что римейк отнимет славу у звезд оригинальных фильмов и призвали бойкотировать его.

Ранее Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт публично дистанцировались от Джоан Роулинг из-за ее высказываний по поводу трансгендеров.

Все семь книг лягут в основу нового сериала HBO, который отснимет по сезону на каждую книгу, показав все события, описанные в книгах более точно, нежели в фильмах.

Также пока нет ни сценариста, ни исполнительного продюсера для проекта. Председатель HBO и Max Content Кейси Блойс сказал, что разговоры о том, кто может сыграть главную роль в шоу, пока остаются внутренними, поскольку проект находится в самом начале своего пути.

Тизер сериала НВО

Но, поскольку новость уже объявлена, они собираются обратиться к агентствам, чтобы найти следующую звезду-ребенка.

Те, кого выбрали на главные роли, получат огромную финансовую выгоду: Рэдклифф заработал колоссальные 86 миллионов фунтов стерлингов к концу франшизы из восьми фильмов.

Фильмы также оказались экономически выгодными для британской кинематографической элиты: покойный Алан Рикман, сыгравший Северуса Снейпа, стал восьмым самым кассовым актером всех времен.

Эмма Томпсон, заработавшая 40 миллионов фунтов стерлингов в качестве профессора Сибил Трелони отмечала, что съемки фильмов о "Гарри Поттере" были весьма выгодны для британских актеров.

И хотя в сериалах гонорары меньше, чем в полнометражных фильмах, звезды успешных продолжительных сериалов могут зарабатывать до 1 миллиона долларов за серию.

Инсайдер из индустрии развлечений Джефф Снайдер ранее заявил, что предпринимаются "согласованные усилия" по привлечению "большего количества цветных людей" в грядущую серию перезапусков "Гарри Поттера".

В частности, Снайдер отметил, что роль Гермионы вполне может быть в верхней части списка, когда речь идет о подборе цветного актера.

Ранее темнокожая актриса Нома Думезвени играла Гермиону Грейнджер в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя". Роулинг заявила, что цвет кожи Гермионы никогда не упоминался в книгах, хотя некоторые читатели отметили, что есть небольшие детали внешности персонажа, которые могли бы подтвердить ее расу.

Сама Роулинг сказала, что она очень воодушевлена новым сериалом. "Приверженность Макса сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации, которая позволит добиться такой степени глубины и детализации, которые доступны только полнометражному телесериалу", — сказала писательница.

Ранее она рассказывала, как пострадала от мужа-абьюзера и ей даже пришлось выкрасть рукопись "Гарри Поттера", потому что боялась, что супруг ее уничтожит.