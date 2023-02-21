Джоан Роулинг рассказала, как выкрала рукопись "Гарри Поттера" у мужа-абьюзера

Писательница призналась, что ее муж Жоржи Арантиш фактически взял ее детище в заложники, чтобы она не ушла от него.

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Джоан Роулинг откровенно рассказала о своих отношениях с бывшим мужем-абьюзером Хорхе Арантесом, который контролировал каждый ее шаг и даже "взял в заложники" ее рукопись романа о Гарри Поттере. Об этом и о многом другом писательница рассказала в подкасте The Witch Trials of JK Rowling (Испытания ведьмы Джоан Роулинг), который записала вместе с американской писательницей и журналисткой Меган Фелпс-Ропер, пишет Daily Mail.

Роулинг вышла замуж за журналиста Жоржи Арантиша в 1992 году. С ним она познакомилась в баре в Португалии, куда переехала работать учителем после смерти матери.

[ + – ] Джоан Роулинг и ее первый муж Жоржи Арантиш Фото: Соцсети

У пары родилась дочь Джессика, которой сейчас исполнилось 29 лет, однако еще до рождения ребенка Арантиш стал вести себя жестоко.

"Он стал контролировать каждый мой шаг. Он обыскивал мою сумочку каждый раз, когда я приходила домой, и у меня не было ключа от входной двери. Я постоянно была в напряжении, потому что мне приходилось вести себя так, как мне не хотелось, и я не думаю, что у меня это получалось хорошо, так как я не слишком блестящая актриса", — призналась Джоан Роулинг.

Но она продолжала работать над рукописью, рассказывая историю Гарри Поттера. И ее муж использовал это, чтобы давить на нее.

"Он знал, что эта рукопись значила для меня, потому что в какой-то момент он просто взял и спрятал ее. Он взял ее в заложники", — рассказала писательница, уточнив, что Жоржи сделал это, чтобы помешать ей уйти от него.

"Когда я поняла, что уйду от него, я каждый день брала на работу несколько страниц рукописи, всего несколько страниц, чтобы он не заметил, что чего-то не хватает, и делала фотокопии. Постепенно стопка листов в учительской комнате в шкафу росла и росла, потому что я подозревала, что, если я не успею ее забрать, он просто сожжет ее", — призналась Роулинг.

"Эта рукопись так много значила для меня, и это было то, что я хотела сохранить в первую очередь. Единственное, что для меня было важнее, — это моя дочь, но в тот момент она все еще была во мне, так что она была в безопасности", — рассказала писательница, которая до второй беременности пережила выкидыш.

[ + – ] Джоан Роулинг писала свою первую книгу в кафе Фото: BBC

Дочь Роулинг родилась в июле 1993 года, а в ноябре она решила уйти от мужа. Это произошло ночью, когда он разозлился и начал кричать на нее.

Описывая ночь, когда она ушла от Арантиша, Роулинг призналась, что угрожал ей, обещал, что заберет и спрячет ее дочь. Ссора закончилась дракой, муж избил ее и выбросил на улицу.

"Я пошла в полицию и подала жалобу, а на следующий день вернулась в дом с полицией и забрала Джессику", — Роулинг рассказала, что после того, как прославилась, она яростно защищала свою частную жизнь из-за опасений, что Арантиш выследит ее.

Позже, как известно, она поселилась в Эдинбурге, и дописывала роман, сделавший ее звездой в пабах и кафе, потому что ее дочь плохо засыпала в ее первой квартирке.

Когда она получила гонорар за первый роман о Гарри Поттере, она купила дом в Эдинбурге, куда бывший муж однажды ворвался. Впрочем, получив судебный запрет, он был вынужден вернуться в Португалию и оставить ее в покое.

"Все менялось быстрее, чем я могла справиться, и все время меня преследовал страх о том, что где-то есть тот, кто желает мне зла", — призналась писательница.

Ей пришлось переехать, а в 2001 году Джоан Роулинг вышла замуж за анестезиолога Нила Майкла Мюррея. В этом браке у нее родились сын Дэвид и дочь Маккензи. Дочке она посвятила роман "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Семья Роулинг так и живет в Эдинбурге.

[ + – ] Первое издание книги о Гарри Поттере теперь продается на аукционах Фото: Скриншот

Это первый раз, когда Роулинг решила откровенно рассказать о своем первом браке и пережитом насилии. Также в подкасте она и Меган Фелпс-Ропер будут обсуждать скандал с трансгендерами, который привел к тому, что Роулинг начали травить в соцсетях.

Меган Фелпс-Ропер, прежде чем стать политической активисткой, принадлежала к печально известной баптистской церкви Уэстборо. Ее дед, ныне покойный пастор Фред Фелпс, "прославился" своими крайне радикальными взглядами на ЛГБТ. Он заявлял, что гомосексуальность обрекает большую часть мира на вечное проклятие. В итоге ему и его дочери Ширли был запрещен въезд в Великобританию "за разжигание ненависти".

Меган, дочь Ширли, сбежала из церкви в 2012 году. О своей семье она рассказала в документальном фильме журналиста Луи Теру "Самая ненавистная семья в Америке".

Напомним, ранее ненавистники Джоан Роулинг пытались испортить впечатление от новой игры Hogwarts Legacy, где действие происходит во вселенной Гарри Поттера. Они публиковали спойлеры и рассказывали, чем закончится игра.