Джоан Роулінг розповіла, як викрала рукопис "Гаррі Поттера" у чоловіка-аб'юзера

Письменниця зізналася, що її чоловік Жоржі Арантіш фактично взяв її дітище у заручники, щоб вона не втекла від нього.

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Джоан Роулінг відверто розповіла про свої стосунки з колишнім чоловіком-аб'юзером Хорхе Арантесом, який контролював кожен її крок і навіть "взяв у заручники" її рукопис роману про Гаррі Поттера. Про це та багато іншого письменниця розповіла у підкасті The Witch Trials of JK Rowling (Випробування відьми Джоан Роулінг), який записала разом з американською письменницею і журналісткою Меган Фелпс-Ропер, пише Daily Mail.

Роулінг вийшла заміж за журналіста Жоржі Арантіша у 1992 році. З ним вона познайомилася в барі Португалії, куди переїхала працювати вчителькою після смерті матері.

[ + – ] Джоан Роулінг та її перший чоловік Жоржі Арантіш Фото: Соцмережi

У пари народилася дочка Джессіка, якій зараз виповнилося 29 років, проте ще до народження дитини Арантіш почав поводитися жорстоко.

"Він почав контролювати кожен мій крок. Він обшукував мою сумочку щоразу, коли я приходила додому, і в мене не було ключа від вхідних дверей. Я постійно була в напрузі, тому що мені доводилося поводитися так, як мені не хотілося, і я не думаю, що в мене це виходило добре, тому що я не надто блискуча акторка", — зізналася Джоан Роулінг.

Але вона продовжувала працювати над рукописом, розповідаючи історію Гаррі Поттера. І її чоловік використав це, щоб тиснути на неї.

"Він знав, що цей рукопис означав для мене, тому що в якийсь момент він просто взяв і сховав його. Він узяв його в заручники", — розповіла письменниця, уточнивши, що Жоржі зробив це, щоб перешкодити їй піти від нього.

"Коли я зрозуміла, що піду від нього, я щодня брала на роботу кілька сторінок рукопису, всього кілька сторінок, щоб він не помітив, що чогось не вистачає, і робила фотокопії. Поступово стос аркушів в учительській кімнаті в шафі ріс і ріс, тому що я підозрювала, що якщо я не встигну його забрати, він просто спалить його", — зізналася Роулінг.

"Цей рукопис так багато значив для мене, і це було те, що я хотіла зберегти насамперед. Єдине, що для мене було важливіше, — це моя дочка, але в той момент вона все ще була в мені, тож вона була в безпеці", — розповіла письменниця, яка до другої вагітності пережила викидень.

[ + – ] Джоан Роулінг писала свою першу книгу в кафе Фото: BBC

Дочка Роулінг народилася в липні 1993 року, а в листопаді вона вирішила піти від чоловіка. Це сталося вночі, коли він розлютився і почав кричати на неї.

Описуючи ніч, коли вона пішла від Арантіша, Роулінг зізналася, що він погрожував їй, обіцяв, що забере та сховає її дочку. Сварка закінчилася бійкою, чоловік побив її та викинув надвір.

"Я пішла в поліцію і подала скаргу, а наступного дня повернулася до будинку з поліцією і забрала Джессіку", — Роулінг розповіла, що після того, як прославилася, вона люто захищала своє приватне життя через побоювання, що Арантіш вистежить її.

Пізніше, як відомо, вона оселилася в Единбурзі, і дописувала роман, який зробив її зіркою в пабах і кафе, бо її дочка погано засинала у її першій квартирці.

Коли вона отримала гонорар за перший роман про Гаррі Поттера, вона купила будинок в Единбурзі, куди колись чоловік увірвався. Втім, отримавши судову заборону, він був змушений повернутися до Португалії і дати спокій.

"Все змінювалося швидше, ніж я могла впоратися, і весь час мене переслідував страх про те, що десь є той, хто бажає мені зла", — зізналася письменниця.

Їй довелося переїхати, а в 2001 році Джоан Роулінг вийшла заміж за анестезіолога Ніла Майкла Мюррея. У цьому шлюбі у неї народилися син Девід і дочка Маккензі. Доньці вона присвятила роман "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц". Родина Роулінг живе в Единбурзі.

[ + – ] Перше видання книги про Гаррі Поттера тепер продається на аукціонах Фото: Скріншот

Це вперше, коли Роулінг вирішила відверто розповісти про свій перший шлюб і пережите насильство. Також у підкасті вона і Меган Фелпс-Ропер обговорюватимуть скандал із трансгендерами, який призвів до того, що Роулінг почали цькувати в соцмережах.

Меган Фелпс-Ропер, перш ніж стати політичною активісткою, належала до сумнозвісної баптистської церкви Вестборо. Її дід, нині покійний пастор Фред Фелпс, "уславився" своїми вкрай радикальними поглядами на ЛГБТ. Він заявляв, що гомосексуальність прирікає більшу частину світу на вічне прокляття. Зрештою йому та його дочці Ширлі було заборонено в'їзд до Великої Британії "за розпалювання ненависті".

Меган, дочка Ширлі, втекла з церкви у 2012 році. Про свою сім'ю вона розповіла в документальному фільмі журналіста Луї Теру "Найненависніша родина в Америці".

Нагадаємо, раніше ненависники Джоан Роулінг намагалися зіпсувати враження від нової гри Hogwarts Legacy, де дія відбувається у всесвіті Гаррі Поттера. Вони публікували спойлери та розповідали, чим закінчиться гра.