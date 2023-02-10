Найочікуваніша гра 2023 року: як у "Спадщина Гоґвортсу" з'явилися трансгендерні люди (відео)

Гра Hogwarts Legacy, створена за мотивами книг Джоан Роулінг, викликала ажіотаж як серед геймерів, так і шанувальників Поттеріани. Фокус розповідає про найскандальнішу гру року, якщо не десятиліття.

Related video

"Спадщина Гоґвортсу" з'явиться у продажу вже сьогодні — 10 лютого, — і вона стала найскандальнішою грою через погляди письменниці Джоан Роулінг на проблеми трансгендерних людей. Втім, аналітики вважають, що це не завадить грі одержати колосальний прибуток. Редакція Фокусу вирішила розкрити всі подробиці "Гоґвортс Легасі" у своєму матеріалі.

Що таке "Hogwarts Legacy"

"Гоґвортс Легасі" — це гра по всесвіту Гаррі Поттера, яка виходить 10 лютого 2023 на всіх доступних ігрових платформах (ПК, Xbox, PlayStation і Nintendo). Сюжет гри "Гоґвортс Легасі" безпосередньо не пов'язані з героями популярної франшизи, тобто там не буде Гаррі, Герміони чи Рона Візлі. Але є персонажі, які згадувалися в книгах і фільмах. Наприклад, Фінеас Найджелус Блек — предок багатьох персонажів роману про Гаррі Поттера. Він був директором школи Гоґвортс і з його портретом спілкувався Албус Дамблдор.

[ + – ] Гра заснована на всесвіті Гаррі Поттера, але його самого в ній не буде Фото: Скриншот

Сюжет гри "Спадщина Гоґвортсу" розгортається наприкінці 19 століття, а головним персонажем є якийсь студент, в руках якого виявився ключ до давньої таємниці, що загрожує розірвати чарівний світ Гоґвортсу на частини. Але перед гравцем, як завжди в сучасних "рольових бойовиках" (RPG), творці поставили вибір: пройти гру як позитивний персонаж або піддатися спокусі зловіснішої магії.

Скільки коштує і де купити "Гоґвортс Легасі"

Hogwarts Legacy можна купити на всіх основних ігрових майданчиках з продажу ігор, але ціна на них буде різною, залежно від ігрового пристрою. Наприклад, у Steam для ПК гра коштуватиме 799 грн за звичайну версію та 949 грн за "Гоґвортс Легасі — делюкс едішн". Такі ж ціни на "Спадщина Гоґвортсу" та на онлайн майданчику Epic Games.

[ + – ] Гоґвортс Легасі цілком доступний за вартістю порівняно з іншими іграми Фото: Скриншот

Власникам ігрових приставок Sony доведеться більше розщедритися. Hogwarts Legacy для PS4 та PS5 у магазині Playstation коштує 2099 грн. Ціна "Спадщини Гоґвортсу" для Xbox від Microsoft на офіційному сайті на момент написання статті поки що не вказана, але її можна купити в сторонніх магазинах типу Walmart за $59,99 за звичайну версію і $69,99 за delux edition. Такою є ціна для версії Нінтендо. Посилання на магазини є на офіційному сайті Hogwarts Legacy. Незабаром покупка "Спадщини Гоґвортсу" буде доступна на офіційних ігрових майданчиках для приставок.

Слід зазначити, що у грі повністю відсутня українська мова.

Системні вимоги Hogwarts Legacy

Для власників приставок це питання не актуальне, адже якщо гра заявлена в магазині, то вона гарантовано підійде для приставки. А ось власники комп'ютерів дуже цікавляться системними вимогами "Гоґвортс Легасі". Вони досить щадні, і гра не вимоглива до системних ресурсів ПК.

Отже, щоб грати в "Hogwarts Legacy" на ПК на низьких налаштуваннях достатньо мати комп'ютер:

Процесор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) або AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц)

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ або AMD Radeon RX 470 4 ГБ

Жорсткий диск (бажано швидкий SSD): 85 ГБ вільного місця

Для гри на рекомендованих настройках потрібно:

Процесор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) або AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц)

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce 1080 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT або Intel Arc A770

Жорсткий диск (бажано SSD): 85 ГБ вільного місця

Ультра-налаштування в Hogwarts Legacy вимагають від ПК:

Процесор: Intel Core i7-10700K (3,8 ГГц) або AMD Ryzen 7 5800x (3,8 ГГц)

Оперативна пам'ять: 32 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti або AMD Radeon RX 6800 XT

Жорсткий диск (бажано SSD): 85 ГБ вільного місця

У чому різниця між Hogwarts Legacy та Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Як завжди, розробники ігор випускають відразу кілька версій своїх творів, які гравці можуть вибрати за товщиною свого гаманця. Стандартна версія "Гоґвортс Легасі" містить у собі саму гру, а на замовлення можна було отримати на додаток Оніксовий гіпогриф і рецепт зілля Felix Felicis. На замовлення стандартна версія для Playstation містила квест Haunted Hogsmeade Shop, який також залишиться ексклюзивним для цієї платформи протягом року.

[ + – ] Гравець може вибрати між двома версіями: Стандартною та Розширеною Фото: Скриншот

У делюкс-версії "Спадщина Гоґвортсу" для всіх платформ гравці отримують "Гарнізонний капелюх Темних мистецтв" та різні косметичні предмети для свого персонажа.

Ранній доступ до "Гоґвортс Легасі" та скандали з трансгендерними людьми

Зараз ранній доступ до "Спадщини Гоґвортсу" вже не актуальний, але гравці, які оформили замовлення, заздалегідь мали попередній доступ до Hogwarts Legacy за три доби до офіційного старту продажів. І стрими з грою тут же побили рекорд майданчика Twitch з переглядів саме однокористувацької гри. Проходження "Гоґвортс Легасі" одночасно переглянули 1,3 млн людей. "Спадщина Гоґвортсу" побила рекорд із переглядів стриму легендарного Cyberpunk 2077, за проходженням якого на платформі Twitch одночасно спостерігали 1,14 млн ігроманів.

[ + – ] Проходження "Гоґвортс Легасі" одночасно переглянули 1,3 млн осіб Фото: Скриншот

Не обійшлось і без гучних скандалів. Справа в тому, що фанати Гаррі Поттера та всесвіту Гоґвортсу з боку трансгендерних людей давно мають образу на авторку — Джоан Роулінг. Вона, на думку представників ЛГБТК+ спільноти, неодноразово критично висловлювалася на їхню адресу. Хоча за загальними мірками нічого образливого Роулінг не зробила. Вона виступала на підтримку жінок, засуджуючи можливість відвідування чоловіками жіночих просторів (туалети, роздягальні, види спорту тощо) як трансгендерні люди. Але при цьому вона наголошувала, що добре ставиться до трансгендерних людей.

[ + – ] Трансгендерні люди ополчилися на Джоан Роулінг і зливають у соцмережі спойлери "Гоґвортс Легасі" Фото: Getty Images

Скандал вибухнув з новою силою, коли Джоан Роалінг виступила проти терміну на адресу жінок "люди, які менструюють", помітивши, що відмова від поняття "стать" позбавляє їх можливості осмислено обговорювати своє життя.

Як помста, трансгендерні люди стали масово робити попереднє замовлення Hogwarts Legacy, якнайшвидше проходити її і заповнювати соціальні мережі спойлерами про закінчення гри. Таким чином вони хотіли знизити інтерес до "Спадщини Гоґвортсу" з боку гравців, щоб Джоан Роулінг отримала якнайменше прибутку. Тут цікаво зазначити, що Джоан не має жодного відношення до розробки продукту взагалі, що неодноразово зазначав розробник — компанія Avalanche Software.

Трансгендерним людям не вдалося відплатити Джоан, зате вони добряче насолили простим гравцям — шанувальникам всесвіту Гоґвортсу, які шість років (розробка почалася в 2017 році) чекали на цю гру. Вони мріяли жити в реалістичній версії знаменитої школи чарів та чаклунства, потягуючи вершкове пиво в гуртожитку Ґрифіндора у перервах між прогулянками до навколишнього села Гоґсмід. А трансгендерні люди зі своїми спойлерами їм усе зіпсували. Тому в соцмережах розгорнулася справжня битва і сиплються тонни негативу на учасників двох сторін. Перші закликають не купувати гру по всесвіту "трансфобки", другі просять трансгендерних людей не псувати їм задоволення від гри.

Трансгендерні люди в "Гоґвортс Легасі" все ж таки будуть

Скільки всього існує ігор по Гаррі Поттеру та всесвіту Гоґвортсу? Тільки ігор із сюжетних ліній фільмів існує аж вісім штук. Це без урахування відгалуджень та інших версій. Але в жодній з них досі не було трансгендерних людей.

Так що Hogwarts Legacy стане першою, в якій з'являться такі персонажі. Точніше, буде лише одна трансгендерна людина. Це один із неігрових персонажів гри, бармен на ім'я Сірона Раян, він транс-жінка. Але гравець і сам може стати певним чином трансгендерним: при виборі персонажа під себе можна змішувати та поєднувати голоси, типи статури та вибір гуртожитку.

[ + – ] Та сама трансгендерна людина у "Спадщині Гоґвортсу" Фото: Скриншот

До речі, можливо, тепер до компанії повернеться один із розробників гри Паркер Хартцлер, який активно підтримує трансгендерних людей, і який пішов з Avalanche Software на знак протесту після того, як гра була закінчена. Він написав у соцмережах, що не купуватиме гру, через "трансфобку" Роулінг, щоправда чомусь забув згадати, скільки грошей особисто він заробив на проєкті.

[ + – ] Трейлер гри "Спадщина Гоґвортсу"

А у фінансовому успіху "Гоґвортс Легасі" аналітики не сумніваються, адже вона вже отримала чудові рецензії, а так само гра продовжує триматися в топ 10 щотижневих продажів у Steam.

Раніше Фокус писав, що у Росії вимагають заборонити Гаррі Поттера за "пропаганду сатанізму".