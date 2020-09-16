Фокус разбирался в хронологии ЛГБТ-скандала вокруг личности известной британской писательницы Джоан Роулинг, который все никак не заканчивается

Вчера в Сети возобновилась открытая травля в адрес писательницы Джоан Роулинг. Активисты-трансгендеры ополчились против создательницы вселенной Гарри Поттера и серии книг о детективе Корморане Страйке. Стартом нового витка кибербуллинга стала публикация нового детективного романа под названием "Беспокойная кровь". В книге рассказывается об исчезновении женщины, которую считают жертвой серийного убийцы-трансвестита.

Через несколько часов ЛГБТ-активисты даже создали хештэг в сети Twitter - #RIPJKRowling (Покойся с миром, Джоан Роулинг), в котором они публикуют твиты, полные ненависти, в адрес писательницы, многие из которых носят откровенно оскорбительный характер.

В плоскость активного публичного обсуждения и фазу открытой ненависти со стороны ЛГБТ-сообществ в отношении Джоан Роулинг спор перешел в июне текущего года, после твита писательницы, в котором она выразила свое несогласие с формулировкой "Люди, которые менструируют". Писательница опубликовала колкий комментарий в своем twitter-аккаунте: "Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне". Таким образом Джоан Роулинг обратила внимание, что автор колонки избегал слова "женщина". В ответ ее обвинили в трансфобии.

Однако, этому открытому грандиозному скандалу предшествовал другой, менее масштабный, но на ту же самую тему.

В декабре 2019 года Джоан Роулинг уже была атакована транс-сообществом. Тогда причиной послужила позиция писательницы в отношении уволенной исследовательницы Майи Форстейтер. Специалист ранее была уволена с должности приглашенного сотрудника Центра глобального развития из-за своего утверждения о том, что люди не могут изменить биологический пол.

"Одевайтесь как хотите. Называйте себя как хотите. Спите с любым взрослым человеком по обоюдному желанию. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но не вынуждайте уйти с работы женщину, заявившую, что пол — это реально", — прокомментировала свою позицию по этому вопросу Роулинг, сделав публикацию у себя в микроблоге Twitter.

В ответ на высказывание писательницы ЛГБТ-активисты обратились к ней с предложением провести неофициальную беседу с представителями транс-сообщества, но Джоан Роулинг не согласилась.

Спустя несколько дней с заявлением выступил руководитель отдела талантов Американской неправительственной организации геев и лесбиянок Энтони Рамос: "Джоан Роулинг, чьи книги давали детям надежду на то, что они смогут трудиться вместе над созданием лучшего мира, теперь присоединилась к антинаучной идеологии, которая отрицает базовую человечность людей, которые являются трансгендерами", - озвучил он.

В конце прошлого года скандал был громким, но масштабы июньской катастрофы он не приобрел, в то время как летом атака в адрес писательницы разразилась с новой силой на еще не осевших дрожжах.

После публикации Роулинг в Twitter о "менструирующих людях" на литературную знаменитость обрушилась волна открытой ненависть, причем, в этот раз на стороное оппонентов выступили даже актеры, исполнившие главные роли в серии фильмов о Гарри Поттере и других проектов вселенной о юном волшебнике. Отразилась ситуация и на продажах книг Роулинг. По оценкам аналитиков, реализация произведений писательницы упала на 25% с середины июня, и это была не единственная проблема для автора "Гарри Поттера".

В свою очередь, сотрудники издательства Hachette, непосредственно работавшие над выпуском книги Джоан Роулинг "Икабог", которую писательница с мая 2020 года начала выкладывать в Сети, объявили ей бойкот, о чем сообщило издание Vulture. В аккаунт писательницы стали приходить угрозы для жизни, которые присылали транс-активисты, после чего, ей стали отправлять фотографии своих “женских пенисов”.

Руководство одной из школ в британском Биллингсхерсте отказалось от озвученных ранее планов назвать один из учебных корпусов в честь автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг.

Актер Эдди Редмэйн - звезда "Фантастических тварей" - попросил Warner Bros. отстранить Джоан Роулинг от работы над фильмами франшизы, в то время, как Роулинг является автором идеи, продюсером и сценаристом проектов с Редмэйном.

Фанатские сайты Роулинг решили разорвать с автором идейную связь, а женщин стали увольнять с работы за поддержку позиции писательницы в социальных сетях.

Через несколько дней Джоан опубликовала на своем сайте статью, в которой подробно объясняет свою позицию по вопросам квир-теории и прав женщин.

И можно сказать, что эта статья-эссе стала настоящим феминистическим манифестом, объединившим вокруг Роулинг не только британок, обеспокоенных наступлением транс-активизма на женские права, но и женщин всего мира. Женщины в знак солидарности с Роулинг начали покупать Гарри Поттера и снова вывели всю сагу в топ продаж на Амазоне. В то время, как актер Дэниел Рэдклифф, по итогу прочтения публикации Джоан окончательно ушел в оппозицию и рьяную поддержку ЛГБТ-сообществ , а также, очень оскорбился позицией Джоан Роулинг. Довольно скоро к Рэдклиффу присоединились другие звезды "Гарри Поттера" - Эмма Уотсон и Бонни Райт. Они также осуществили нападки на позицию Роулинг, чем вызвали агрессию уже в свою сторону. Консервативные фанаты "Гарри Поттера" обвинили актеров в том, что "они кусают руку, которая их кормила".

Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера и Джоан Роулинг

В свою очередь, актер Робби Колтрейн, исполнивший в фильмах про Гарри Поттера роль Рубеуса Хагрида, сказал в интервью Radio Times: "Я не думаю, что то, что она сказала, было оскорбительным. Не знаю почему, но в Твиттере есть целое поколение людей, которые слоняются и ждут, чтобы их обидели".

Спустя месяц, Джоан Роулинг поддержали многие известные люди, в том числе, коллеги по писательской деятельности. Открытое письмо "восставших против новой этики" было опубликовано в онлайн-версии журнала Harper’s Magazine. Помимо самой Роулинг, среди подписантов открытого обращения оказались писатели Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Мартин Эмис и Джеффри Евгенидис, лингвист и философ Ноам Хомски, джазовый музыкант Уинтон Марсалис, психолог Стивен Пинкер, феминистка Глория Стайнем, шахматист Гарри Каспаров, журналист и эксперт Фарид Закария и многие другие.

15 августа 2020 года свет увидел новый роман Роулинг о детективе Страйке и его помощнице Робин Эллакот и на писательницу обрушилась новая волна ненависти. Самое интересное в этой истории, что критики еще никак не могли прочесть роман "Беспокойная кровь", написанный под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. И о сюжете они могли знать только из анонсов. Но этого хватило, чтобы снова обвинить известную писательницу в том, что она ненавидит трансгендеров.

Обложка новой книги Джоан Роулинг

Одни пользователи Сети считают, что "своей позицией ненависти в отношении трансов" писательница угробила свою писательскую карьеру. А поклонники Роулинг выступают в защиту автора "Гарри Поттера" и утверждают, что "о толерантности не может быть и речи, когда выражение альтернативного мнения приводит к травле".

Журналист Observer Ник Коэн уже написал: "Я прочитал последний роман про Страйка, и утверждение, что он анти-транс - полнейшее дерьмо".

А журналист Пирс Морган отметил, что те, кто постят хештег #RIPJKRowling (покойся с миром, Роулинг) еще более "нетерпимы и отвратительны, чем те, против кого они выступают".