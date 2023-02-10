Самая ожидаемая игра 2023 года: как в "Хогвардс Наследие" появились трансгендерные люди (видео)

Игра Hogwarts Legacy, созданная по мотивам книг Джоан Роулинг, вызвала ажиотаж как среди геймеров, так и поклонников Поттерианы. Фокус рассказывает о самой скандальной игре года, если не десятилетия.

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"Хогвардс Наследие" появится в продаже уже сегодня — 10 февраля, — и она стала самой скандальной игрой из-за взглядов писательницы Джоан Роулинг на проблемы трансгендерных людей. Впрочем, аналитики считают, что это не помешает игре получить колоссальную прибыль. Редакция Фокуса решила раскрыть все подробности "Хогвардс Легаси" в своем материале.

Что такое "Hogwarts Legacy"

"Хогвардс Легаси" – это игра по вселенной Гарри Поттера, которая выходит 10 февраля 2023 года на всех доступных игровых платформах (ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo). Сюжет игры "Хогвардс Легаси" напрямую не связан с героями популярнейшей франшизы, т.е. там не будет Гарри, Гермионы или Рона Уизли. Но зато есть персонажи, которые упоминались в книгах и фильмах. Например, Финеас Найджелус Блэк – предок многих персонажей романа о Гарри Поттере. Он был директором школы Хогвардс и с его потретом общался Альбус Дамблдор.

[ + – ] Игра основана на вселенной Гарри Поттера, но его самого в ней не будет Фото: Скриншот

Сюжет игры "Хогвардс Наследие" разворачивается в конце 19 века, а главным персонажем является некий студент, в руках у которого оказался ключ к древней тайне угрожающей разорвать волшебный мир Хогвардса на части. Но перед игроком, как обычно в современных "ролевых боевиках" (RPG), создатели поставили выбор: пройти игру как положительный персонаж или поддаться искушению более зловещей магии.

Сколько стоит и где купить "Хогвардс Легаси"

Hogwarts Legacy можно купить на всех основных игровых площадках по продаже игр, но вот цена на них будет разной, в зависимости от игрового устройства. Например, в Steam для ПК игра будет стоить 799 грн за обычную версию и 949 грн за "Хогвардс Легаси – делюкс эдишн". Такие же цены на "Хогвардс Наследие" и на онлайн площадке Epic Games.

[ + – ] "Хогвардс Легаси" вполне доступен по стоимости по сравнению с другими играми Фото: Скриншот

Владельцам игровых приставок Sony придется больше раскошелиться. Hogwarts Legacy для PS4 и PS5 в магазине Playstation стоит 2099 грн. Цена "Хогвардс Наследие" для Xbox от Microsoft на официальном сайте на момент написания статьи пока не указана, но ее можно купить в сторонних магазинах типа Walmart за $59,99 за обычную версию и $69,99 за delux edition. Точно такой является цена для версии Нинтендо. Ссылки на магазины есть на официальном сайте Hogwarts Legacy. Вскоре покупка "Хогвардс Наследие" будет доступна на игровых официальных площадках для приставок.

Следует отметить, что в игре полностью отсутствует украинский язык.

Системные требования Hogwarts Legacy

Для владельцев приставок этот вопрос не актуален, ведь если игра заявлена в магазине, значит она гарантировано подойдет для приставки. А вот владельцы компьютеров очень интересуются системными требованиями "Хогвардс Легаси". Они достаточно щадящие, и игра не требовательна к системным ресурсам ПК.

Итак, чтобы играть в "Hogwarts Legacy" на ПК на низких настройках достаточно иметь компьютер:

Процессор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц)

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ или AMD Radeon RX 470 4 ГБ

Жесткий диск (желательно быстрый SSD): 85 ГБ свободного места

Для игры на рекомендуемых настройках потребуется:

Процессор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) или AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц)

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770

Жесткий диск (желательно SSD): 85 ГБ свободного места

Ультра-настройки в Hogwarts Legacy требуют от ПК:

Процессор: Intel Core i7-10700K (3,8 ГГц) или AMD Ryzen 7 5800x (3,8 ГГц)

Оперативная память: 32 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti или AMD Radeon RX 6800 XT

Жесткий диск (желательно SSD): 85 ГБ свободного места

В чем разница между Hogwarts Legacy и Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Как обычно, разработчики игр выпускают сразу несколько версий своих творений, которые игроки могут выбрать по толщине своего кошелька. Стандартная версия "Хогвардс Легаси" содержит в себе саму игру, а по предзаказу можно было получить в дополнение Ониксового гиппогрифа и рецепт зелья Felix Felicis. По предзаказу стандартная версия для Playstation содержала квест Haunted Hogsmeade Shop, который также останется эксклюзивным для этой платформы в течение года.

[ + – ] Игрок может выбрать между двумя версиями: Стандартной и Расширенной Фото: Скриншот

В делюкс-версии "Хогвардс Наследие" для всех платформ игроки получают "Гарнизонную шляпу Темных искусств" и разные косметические предметы для своего персонажа.

Ранний доступ к "Хогвардс Легаси" и скандалы с трансгендерными людьми

Сейчас ранний доступ к "Хогвардс Наследие" уже не актуален, но игроки оформившие заказ заранее имели предварительный доступ к Hogwarts Legacy за трое суток до официального старта продаж. И стримы с игрой тут же побили рекорд площадки Twitch по просмотрам именно однопользовательской игры. Прохождение "Хогвардс Легаси" одновременно посмотрели 1,3 млн человек. "Хогвардс Наследие" побила рекорд по просмотрам стримов легендарный Cyberpunk 2077, за прохождением которого на платформе Twitch одновременно наблюдали 1,14 млн игроманов.

[ + – ] Прохождение "Хогвардс Легаси" одновременно посмотрели 1,3 млн человек Фото: Скриншот

Не обошлось и без громких скандалов. Дело в том, что фанаты Гарри Поттера и вселенной Хогвардса со стороны трансгендерных людей давно затаили обиду на автора — Джоан Роулинг. Она, по мнению представителей ЛГБТК+ сообщества, не единожды критически высказывалась в их адрес. Хотя по общим меркам ничего оскорбительного Роулинг не сделала. Она просто выступала в поддержку женщин, осуждая возможность мужчин посещать женские пространства (туалеты, раздевалки, виды спорта и т.д.) как трансгендерные люди. Но при этом она отмечала, что хорошо относится к трансгендерным людям.

[ + – ] Трансгендерные люди ополчились на Джоан Роулинг и сливают в соц-сети спойлеры "Хогвардс Легаси" Фото: Getty Images

Скандал разразился с новой силой, когда Джоан Роалинг выступила против термина в адрес женщин "люди, которые менструируют" заметив, что отказ от понятия "пол" лишает их возможности осмысленно обсуждать свою жизнь.

В отместку трансгендерные люди стали массово делать предзаказ Hogwarts Legacy, как можно быстрее проходить ее и заполнять социальные сети спойлерами о концовке игры. Таким образом они хотели снизить интерес к "Хогвардс Наследию" со стороны игроков, чтобы Джоан Роулинг получила как можно меньше прибыли. Тут интересно отметить, что Джоан не имеет никакого отношения к разработке продукта вообще, что неоднократно отмечал разработчик – компания Avalanche Software.

Трансгендерным людям не удалось отплатить Джоан, но зато они изрядно насолили простым игрокам — поклонникам вселенной Хогвардса, которые шесть лет (разработка началась в 2017 году) ждали эту игру. Они мечтали жить в реалистичной версии знаменитой школы чародейства и волшебства, потягивая сливочное пиво в общежитии Гриффиндора в перерывах между прогулками в близлежащую деревню Хогсмид. А трансгендерные люди со своими спойлерами им все испортили. Поэтому в соцсетях развернулась настоящая битва, и сыплются тонны негатива на участников двух стороны. Первые призывают не покупать игру по вселенной "трансфобки", вторые просят трансгендерных людей не портить им удовольствие от игры.

Трансгендерные люди в "Хогвардс Легаси" все же будут

Сколько всего существует игр по Гарри Поттеру и вселенной Хогвардса? Только игр по сюжетным линиям фильмов существует аж восемь штук. Это без учета ответвлений и других версий. Но ни в одной из них до сих пор не было трансгендерных людей.

Так что Hogwarts Legacy станет первой, в которой появится подобные персонажи. Точнее, будет всего один трансгендерный человек. Это один из неигровых персонажей игры, бармен по имени Сирона Райан, он трансгендерная женщина. Но игрок и сам может стать своего рода трансгендерным: при выборе персонажа под себя можно смешивать и сочетать голоса, типы телосложения и выбор общежития.

[ + – ] Тот самый трансгендерный персонаж в "Хогвардс Наследие" Фото: Скриншот

Кстати, возможно теперь в компанию вернется один из разработчиков игры Паркер Хартцлер, который активно поддерживает трансгендерных людей, и который ушел из Avalanche Software в знак протеста после того, как игра была закончена. Он написал в соцсетях, что не будет покупать игру, из-за "трансфобки" Роулинг, правда почему-то забыл упомянуть, сколько денег лично он заработал на проекте.

[ + – ] Трейлер игры "Хогвардс Наследие"

А в финансовом успехе "Хогвардс Легаси" аналитики не сомневаются, ведь она уже получила отличные рецензии, а так же игра продолжает держаться в топ-10 еженедельных продаж в Steam.

Ранее Фокус писал, что в России требуют запретить Гарри Поттера за "пропаганду сатанизма".