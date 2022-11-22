"Пропаганда сатанизма": в России требуют запретить Гарри Поттера (фото)

Произведения о юном волшебнике, по мнению активистов, "развращают и косят души юных россиян".

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Православные активисты потребовали от министерства культуры РФ запретить книги и фильмы о Гарри Поттере. Копию обращения организации "Сорок сороков" опубликовало пропагандистское издание Mash.

Так, представители православного объединения потребовали запретить на территории России книги и фильмы о Гарри Поттере.

По мнению активистов организации "Сорок сороков", история о юном волшебнике, которую создала писательница Джоан Роулинг, является "пропагандой колдовства и сатанизма".

В обращении к министерству культуры также сказано, что произведения о Гарри Поттере "развращают и косят юные души наших детей", в связи с чем они должны быть запрещены на территории России.

"Перед нами предстает духовная и культурная бомба замедленного действия для наших детей и молодежи. Сага о Гарри Поттере являет собой гениально оформленную квинтэссенцию основ западной культуры — рационализма, индивидуализма и материализма, пропитанную чуждыми нам духовными ценностями. Зачем же нам в культурном пространстве страны сохранять чуждые паттерны, развращающие и косящие юные души наших детей? Тем более сейчас, когда реальный по плодам из металла, пороха и цинка коллективный Запад пытается нас уничтожить", — говорится в заявлении, которое было адресовано православной организацией.

Кроме этого, представители "Сорок сороков" предложили расширить полномочия Минкульта РФ, чтобы ведомство могло запрещать "неугодное" и контролировать культурные мероприятия "ради сохранения российских духовных ценностей".

[ + – ] Православные активисты потребовали запретить в РФ произведения о Гарри Поттере

Отметим, что за первые полгода жители России написали рекордное количество доносов в Роскомнадзор — почти 145 тысяч обращений, большинство из которых касались темы вторжения ВС РФ в Украину.

Также сообщалось, что в России на чиновника из "Единой России" написали донос из-за исполнения на ярмарке композиции Верки Сердючки.