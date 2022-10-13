На чиновника-единороса из Башкирии написали донос из-за песни Верки Сердючки

Песню артистки "Ще не вмерла Україна" включили на ярмарке в одном из райцентров республики. После этого песню удалили из плейлиста, а начальнику отдела культуры сделали выговор.

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В селе Кушнаренково в российской республике Башкортостан во время сельскохозяйственной ярмарки включили песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Україна". После этого местный житель написал жалобу в администрацию. Об этом сообщает местный паблик "Башкирский снег".

Как уточняется, композиция звучала из колонок, установленных возле местного Дома культуры.

Сельчанин Флюр Галиев возмутился, что в селе играет песня в исполнении украинского артиста, которому запрещено въезжать в Россию до 2072 года. Также россиянин обиделся, что песню включили 8 октября, когда в оккупированном Крыму произошел взрыв на Керченском мосту.

"Вынуждают граждан слушать песни изгнанной из России Сердючки. Это же издевательство над людьми, тем более в районе несколько наших земляков героически погибли во время проведения СВО [полномасштабной войны в Украине]", –– написал местный житель в своем обращении.

В администрации донос Галиева рассмотрели и песню Сердючки из плейлиста удалили. Кроме того, сделали выговор начальнику отдела культуры Александру Десяткину.

На сайте "Единой России" можно узнать, что Десяткин является членом партии.

Напомним, российская певица Земфира выпустила новый мини-альбом под названием "Земфира от Луки". Композиции посвящены войне в Украине, угрозе ядерного взрыва и теме расставания.