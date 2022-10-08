"Улетят поезда из Киева в Польшу": Земфира выпустила мини-альбом "От Луки"

Новый альбом состоит из четырех композиций. Российская исполнительница поет о войне, угрозе ядерного взрыва, расставании и любви.

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В ночь с 7 на 8 октября российская певица Земфира выпустила новый мини-альбом под названием "Земфира от Луки". Об этом сообщается в Instagram российской исполнительницы.

В альбом вошли четыре песни –– "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".

Композиции в альбоме посвящены теме войны, угрозе ядерного взрыва, любви, смерти и расставания.

В песне "Апероль" Земфира поет:

"улетят поезда

из Киева в Польшу

я останусь курить на перроне".

Песня "Мой друг" заканчивается фразой "мой друг сошел с ума и застрелился".

В песне "II" есть следующие строки:

"города горят без остановки

все боятся красной кнопки

темное время

горькое время".

Над мини-альбом певица работала вместе со своим племянником Артуром Рамазановым-Остапенко.

Как пишут поклонники в соцсетях, название альбома "Земфира от Луки" можно считывать по-разному. Во-первых, есть отсылка к Библии (Евангелие от Луки — третья книга Нового Завета, одно из четырех канонических Евангелий), во-вторых, Лука –– это прозвище самого Артура.

[ + – ] Обложка мини-альбома "Земфира от Луки"

В 2013 году Земфира вместе со своими племянниками-близнецами Артуром и Артемом Рамазановыми-Остапенко создала группу The Uchpochmack. Уже тогда Артур пользовался псевдонимом "Лука".

Новый альбом вышел перед туром певицы по Европе, который начнется 9 октября с выступления в Лимассол, на Кипре.

Напомним, в мае Земфира выпустила клип на песню "Мясо" о войне в Украине. Это рефлексии артистки на тему зверств, происходивших в Мариуполе.

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