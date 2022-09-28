"ЗСУ прийде за вами". Хит-парад военных песен: атака на Крым, контрнаступление, проклятие ведьм

Новый хит-парад самых ярких песен военного времени, чутко отражающих смену настроения на фронте.

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Прослушав несколько десятков композиций новых военных песен, мы отобрали пять – наиболее сильных и вызвавших серьезный резонанс.

Артисты чутко улавливают изменение фронтовой обстановки и настроений в обществе. Если раньше в таких треках воспевался беспилотник "Байрактар", история про посылание по известному адресу "русского военного корабля" или шла речь об "украинской ненависти", то сейчас появились композиции про возмездие и отвоевание наших территорий у российских оккупантов с перечислением украинских городов и даже – про обстрел Крыма и контраступление ВСУ.

На первые места в плане популярности вышли украинские рэперы. Что касается певиц и женских музыкальных групп, то помимо "ведьминских проклятий" возникла и новая тема – о возращении украинских беженцев домой. Несмотря на актуальность тем в стиле "вечером в газете – утром в куплете", все отобранные Фокусом треки – высокого исполнительского уровня.

Skofka — Чути гімн (13 млн просмотров)

Буквально за два месяца песня рэпера Skofka стала суперхитом, набрав 13 млн просмотров на Youtube. В начале клипа артист посвящает свою песню погибшему на войне другу детства — Валентину Коноводову. Рэпер прокомментировал под клипом: "Пока будет "слышен гимн" во всех городах Украины, будет жить Украина! Наш народ уже показал себя и на что готов, чтобы защитить свое. Мы обязательно выстоим и победим, к сожалению, ценой больших жертв. Этот трек я посвятил своему другу Коноводову Валентину Валентиновичу, другу с детства, который погиб, защищая нашу Украину. Вечная память тебе друг, вечно тебя будем помнить".

Клип и песня – очень сильные и атмосферные. Рефреном идет:

"В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Горить ліс, але чути гімн".

Дальше рэпер напоминает, что наше дело правое, за нами – правда, значит Победа неизбежна.

"За нами правда, значить, визволим село ми за селом

За нами правда, значить, ми з долин повиганяєм зло".

Дальше идет уже тема мести:

"Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу

За Дніпро і кручі

За Ірпінь, який ти мучив

За лани квітучі

За Херсон — землю родючу

За Донбас получиш

За Чернігів — неминуче

За ліси дрімучі

За Хмельницького Богдана!

За Франка Івана!

І за Суми, і за храми

ЗСУ прийде за вами!

Безусловный лидер хит-парада военных песен.

[ + – ] Клип Skofka "Чути гімн"

Yarmak ft. Alisa — "Дике поле" (6,1 млн просмотров)

Клип и песня "Дике поле" сделаны в модном сейчас формате – хип-хоп речитатив + женский вокал с этно-нотами. Рэпер Ярмак записал трек с певицей Алисой Панчук. Песня посвящена защитникам Мариуполя:

"На всіх чужинців тут чекає згуба,

з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.

На віки всім легенда показова,

іще покаже свою міць полк Азова".

Отдельно нужно сказать о стиле клипа – он сделан в виде качественной анимации: грозные казаки, нарисованные в духе фэнтези, образ Украины – в виде вооруженной большеглазой девушки в каплях крови, в венке из маков – прекрасной и непокоренной.

"То не литаври б’ють, то сердце в грудях

Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях

Злітають черепа від булави

Всі ординці поховались, бо батько iде на ви", — темпераментно исполняет Ярмак, пытается вывести ряд своих поэтических образов – на мифологический уровень, изображая воинов-казаков легендарными фигурами в ключе "Тараса Бульбы" Гоголя.

Крутая работа не только в звуковом, но и в визуальном отношении. "І затягне на той світ, враже, наше дике поле", — обещает Ярмак.

Но что касается проклятий в сторону врагов, то со следующим треком в этом отношении ничто не сравнится.

[ + – ] Клип Yarmak ft. Alisa "Дике поле", сделанный в анимации

"Енджі Крейда" — "Враже" (5,6 млн просмотров)

Получилась такая народная ведьминская вещь, которую уже называют "магическим гимном Украины". Поэтесса Людмила Горовая написала стих "Враже", который стал популярным в Сети:

"Сію тобі в очі, сію проти ночі,

буде тобі, враже, так, як відьма скаже.

Скільки в святу землю впало зерен жита –

стільки разів буде тебе, враже, вбито".

Кажется, эти строки поэтессе навеяло известное документальное видео, когда женщина предлагала российскому оккупанту положить в карман сырые семечки, чтобы после его смерти они проросли в виде подсолнухов.

Стих Горовой стали читать актрисы и выкладывать на Youtube. Потом группа из Ровно "Энджи Крейда" положила слова поэтессы на музыку, и получился хит-заклинание: мистический, завораживающий и страшный.

Поэтесса признавалась, что для нее была неожиданной такая популярность композиции на ее слова, которые, в первые очередь, были написаны под впечатлением от обнародованных фактов злодеяний российских оккупантов в Буче и на других захваченных украинских территориях. Однако она предпочла прямому осуждению язык поэтической метафоры.

"Так я пыталась справиться с болью. Другого способа выразить свои чувства не было. Оказалось, что это стихотворение стало терапевтическим не только для меня. Потом появилась эта невероятная песня", — рассказала Людмила Горовая в интервью Громадському.

[ + – ] Клип группы "Енджі Крейда" — "Враже"

Spiv Brativ — maskva (3,5 млн просмотров)

Черкасская группа, состоящая из четырех родных братьев (Дмитрия, Артемия, Антония и Леонтия Осычнюков) продолжает жечь на песенном фронте. Напомним, что братья Осычнюки вместе с отцом Владимиром прошли в финал телешоу "Одна семья" на "Интере" в 2013. В 2015 году в шоу "Україна має талант" они стали полуфиналистам, а в 2016-м в национальном финале Global Battle Of The Bands заняли четвертое место.

Война для черкасского квартета оказалась сильным источником вдохновения. Они больше, чем какой-либо другой музыкальный коллектив, воплощают принцип "вечером в газете – утром в куплете". Но приличный исполнительский дар не дает им скатиться на уровень речевок.

При этом по творчеству группы Spiv Brativ можно иметь представление о фронтовых событиях. Вот их трек о ракетной атаке ВСУ на Крым "Повітряна тривога в Криму" (561 тыс. просмотров) или про контраступление наших сил на Донбассе – "Контраступ" (147 тыс. за две недели). Но их пока абсолютным военным хитом является композиция про затопление украинскими ракетами "Нептун" крейсера "Москва".

[ + – ] Клип группы Spiv Brativ — maskva

Slava Kaminska – "Додому" (340 тыс. просмотров)

Клип Славы Каминской, экс-вокалистки популярнейшего поп-дуэта "НеАнгелы", наберет безусловно миллионы просмотров, потому что спустя всего несколько дней после премьеры – у него уже их больше трехсот тысяч.

В песне "Додому" Слава описывает свои мытарства на чужбине с двумя детьми – во время вынужденной эмиграции из Украины. Своим очень низким тембром (главная фишка "НеАнгелов") она проклинает войну, из-за которой оказалась за границей:

"Як опинилась я сама

В чужій країні, де завжди похмуро

Немає сьогодні, мене немає завтра,

Війна-дура,

Чому залишилися самотніми

Наші діти цієї весни?

Зазирни йому в вічі, сука,

Йому в самотні вічі зазирни".

Как рассказано в комментариях к клипу, Каминская впервые написала песню на украинском языке: она автор слов и музыки трека "Додому". Певица писала строки будущей песни весной в машине, когда уезжала из Украины вместе с мамой и детьми из-за российского вторжения.

Это первая музыкальная работа Славы Каминской с 24 февраля.

"Из-за войны творчество как бы остановилось… И каждый попал в свою эмоциональную яму или впал в депрессию. Каждая женщина переживает тоску по родному дому, безвыходность ситуации, когда необходимо оставить родных, друзей, свою привычную жизнь, дом и удалиться за сотни километров, чтобы сохранить жизнь дочери и сына. Оставшись совершенно одинокими, без семьи и поддержки своих мужчин, защищающих нашу страну, – комментирует там же певица. — Показать на экране все переживания и эмоции, через которые проходят женщины, на чьи плечи выпала ноша, которую они не выбирали, – это сложно передать кадрами. Потому что это можно только прожить".

В съемках клипа, которые проходили в роттердамском метро, приняли участие дети певицы – 7-летний сын Леонард и 5-летняя дочь Лаура.

Певица в ударном припеве, под мощные гитарные рифы, озвучивает свою мечту:

"Єдина мрія прокинутись вранці

Почути слова: повертайся додому".

[ + – ] Клип Slava Kaminska – "Додому"

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