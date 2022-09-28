"ЗСУ прийде по вас". Новий хіт-парад воєнних пісень — про атаку на Крим і відьомські прокляття

Новий хіт-парад найяскравіших пісень воєнного часу, що чуйно відбивають зміну настрою на фронті.

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Прослухавши кілька десятків композицій нових воєнний пісень, ми відібрали п'ять — найсильніших і таких, що викликали серйозний резонанс.

Артисти чуло вловлюють зміну фронтової обстановки та настроїв у суспільстві. Якщо раніше в таких треках оспівувався безпілотник "Байрактар", історія про посилання за відомою адресою "російського військового корабля" або йшлося про "українську ненависть", то зараз з'явилися композиції про відплату й відвоювання наших територій у російських окупантів із перерахуванням українських міст і навіть про обстріл Криму та контраступ ЗСУ.

На перші місця в плані популярності вийшли українські репери. Щодо співачок і жіночих музичних гуртів, то, окрім "відьомських прокльонів", виникла й нова тема — про повернення українських біженців додому. Незважаючи на актуальність тем у стилі "ввечері в газеті — вранці у куплеті", усі відібрані Фокусом треки — високого виконавського рівня.

Skofka — "Чути гімн" (13 млн переглядів)

Буквально за два місяці пісня репера Skofka стала суперхітом, набравши 13 млн переглядів на YouТube. На початку кліпу артист присвячує свою пісню другові дитинства, який загинув на війні, — Валентину Коноводову. Репер прокоментував під кліпом: "Поки буде "чутий гімн" у всіх містах України, житиме Україна! Наш народ уже показав себе та на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо, на жаль, ціною великих жертв. Цей трек я присвятив своєму другові Коноводову Валентину Валентиновичу, другові з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе пам'ятатимемо".

Кліп і пісня — дуже сильні та атмосферні. Рефреном іде:

""В небі чистому чути грім

В небі свист, але чути гімн

В небі чистому мутний дим

Горить ліс, але чути гімн".

Далі репер нагадує, що наша справа правильна, за нами — правда, значить — Перемога неминуча.

"За нами правда, значить, визволим село ми за селом

За нами правда, значить, ми з долин повиганяєм зло".

Далі йде вже тема помсти:

"Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу

За Дніпро і кручі

За Ірпінь, який ти мучив

За лани квітучі

За Херсон — землю родючу

За Донбас получиш

За Чернігів — неминуче

За ліси дрімучі

За Хмельницького Богдана!

За Франка Івана!

І за Суми, і за храми

ЗСУ прийде за вами!"

Безперечний лідер хіт-параду воєнних пісень.

[ + – ] Кліп Skofka "Чути гімн"

Yarmak ft. Alisa — "Дике поле" (6,1 млн переглядів)

Кліп і пісня "Дике поле" зроблені в модному зараз форматі — хіп-хоп речитатив + жіночий вокал із етно-нотами. Репер Ярмак записав трек зі співачкою Алісою Панчук. Пісня присвячена захисникам Маріуполя:

"На всіх чужинців тут чекає згуба,

з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба.

На віки всім легенда показова,

іще покаже свою міць полк Азова".

Окремо треба сказати про стиль кліпу — він зроблений у вигляді якісної анімації: грізні козаки, намальовані на кшталт фентезі, образ України — у вигляді озброєної великоокої дівчини в краплях крові, у вінку з маків — прекрасної та непокореної.

"То не литаври б’ють, то сердце в грудях

Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях

Злітають черепа від булави

Всі ординці поховались, бо батько iде на ви", — темпераментно виконує Ярмак, намагається вивести низку своїх поетичних образів на міфологічний рівень, зображуючи воїнів-козаків легендарними фігурами в ключі "Тараса Бульби" Гоголя.

Крута робота не тільки у звуковому, а й у візуальному відношенні. "І затягне на той світ, враже, наше дике поле", — обіцяє Ярмак.

Але щодо прокльонів у бік ворогів, то з наступним треком у цьому відношенні ніщо не зрівняється.

[ + – ] Кліп Yarmak ft. Alisa "Дике поле", зроблений в анімації

"Енджі Крейда" — "Враже" (5,6 млн переглядів)

Вийшла така народна відьминська річ, яку вже називають "магічним гімном України". Поетеса Людмила Горова написала вірш "Враже", який став популярним у мережі:

"Сію тобі в очі, сію проти ночі,

буде тобі, враже, так, як відьма скаже.

Скільки в святу землю впало зерен жита –

стільки разів буде тебе, враже, вбито".

Здається, ці рядки поетесі навіяло відоме документальне відео, коли жінка пропонувала російському окупанту покласти в кишеню сире насіння, щоб після його смерті вони проросли у вигляді соняшників.

Вірш Горової стали читати акторки та викладати на YouТube. Потім гурт із Рівного "Енджі Крейда" поклав слова поетеси на музику, і вийшов хіт-заклинання: містичний, чарівний і страшний.

Поетеса зізнавалася, що для неї була несподіваною така популярність композиції на її слова, які, в першу чергу, були написані під враженням від оприлюднених фактів злочинів російських окупантів у Бучі й інших захоплених українських територіях. Однак вона віддала перевагу прямому засудженню мови поетичної метафори.

"Так я намагалася впоратися з болем. Іншого способу висловити свої почуття не було. Виявилося, що цей вірш став терапевтичним не лише для мене. Потім з'явилася ця неймовірна пісня", — розповіла Людмила Горова в інтерв'ю "Громадському".

[ + – ] Кліп гурту "Енджі Крейда" — "Враже"

Spiv Brativ — maskva (3,5 млн переглядів)

Черкаська група, яка складається з чотирьох рідних братів (Дмитра, Артемія, Антонія та Леонтія Осичнюків) продовжує палити на пісенному фронті. Нагадаємо, що брати Осичнюки разом із батьком Володимиром пройшли у фінал телешоу "Одна сім'я" на "Інтері" у 2013. У 2015 році в шоу "Україна має талант" вони стали півфіналістами, а у 2016-му в національному фіналі Bands посіли четверте місце.

Війна для черкаського квартету виявилася сильним джерелом натхнення. Вони більше, ніж будь-який інший музичний колектив, втілюють принцип "ввечері в газеті — вранці в куплеті". Але пристойний виконавський дар не дає їм скотитися на рівень речівок.

При цьому за творчістю гурту Spiv Brativ можна мати уявлення про фронтові події. Ось їхній трек про ракетну атаку ЗСУ на Крим "Повітряна тривога в Криму" (561 тис. переглядів) або про контраступ наших сил на Донбасі — "Контраступ" (147 тис. за два тижні). Але їхнім поки що абсолютним воєнних хітом є композиція про затоплення українськими ракетами "Нептун" крейсера "Москва".

[ + – ] Кліп гурту Spiv Brativ — maskva

Slava Kaminska — "Додому" (340 тис. переглядів)

Кліп Слави Камінської, ексвокалістки найпопулярнішого поп-дуету "НеАнгели", набере, безумовно, мільйони переглядів, бо лише через кілька днів після прем'єри в нього вже їх понад триста тисяч.

У пісні "Додому" Слава описує свої поневіряння на чужині з двома дітьми — під час вимушеної еміграції з України. Своїм дуже низьким тембром (головна фішка "НеАнгелів") вона проклинає війну, через яку опинилася за кордоном:

"Як опинилась я сама

В чужій країні, де завжди похмуро

Немає сьогодні, мене немає завтра,

Війна-дура,

Чому залишилися самотніми

Наші діти цієї весни?

Зазирни йому в вічі, сука,

Йому в самотні вічі зазирни".

Як розказано в коментарях до кліпу, Камінська вперше написала пісню українською мовою: вона авторка слів і музики треку "Додому". Співачка писала рядки майбутньої пісні навесні в машині, коли виїжджала з України разом із мамою та дітьми через російське вторгнення.

Це перша музична робота Слави Камінської з 24 лютого.

"Через війну творчість ніби зупинилася… І кожен потрапив у свою емоційну яму або впав у депресію. Кожна жінка переживає тугу за рідним домом, безвихідь ситуації, коли необхідно залишити рідних, друзів, своє звичне життя, будинок і піти за сотні кілометрів, щоб зберегти життя дочки та сина. Залишившись абсолютно самотніми, без сім'ї та підтримки своїх чоловіків, які захищають нашу країну, — коментує там співачка. — Показати на екрані всі переживання та емоції, через які проходять жінки, на чиї плечі випала ноша, яку вони не обирали, — це складно передати кадрами. Тому що це можна лише прожити".

У зйомках кліпу, що проходили в роттердамському метро, взяли участь діти співачки — 7-річний син Леонард і 5-річна дочка Лаура.

Співачка в ударному приспіві, під потужні гітарні рифи, озвучує свою мрію:

"Єдина мрія прокинутись вранці

Почуй слова: повертайся додому".

[ + – ] Кліп Slava Kaminska — "Додому"

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