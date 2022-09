Хіти осені. Елтон Джон, Брітні Спірс і Кендрік Ламар співають, як переломити ситуацію до перемоги

Слухайте прем'єрні світові хіти, які гарантовано розвіють осінній смуток.

Осінь — тривожний сезон, особливо на тлі війни та криз, які мучать людей — і не лише в Україні. Фокус обрав нові хітові композиції, що стрімко набирають популярність, які принесуть вам спокій і радість у ці непрості часи.

Elton John & Britney Spears — Hold Me Closer

Для фанів — втішна новина: Брітні Спірс випустила нову пісню після шестирічної перерви. Як відомо, в американської зірки через невдалий перший шлюб були проблеми з наркотиками й алкоголем — 13 років Брітні повністю контролював її батько. Не тільки творчість Брітні, але й особисте життя (спілкування з двома синами) та фінанси.

Нещодавно через суд співачка зняла опіку та отримала можливість знову розпоряджатися своїми грошима. Вона знову одружилася, а повернутися на сцену не могла. Щоб зрушити її з мертвої точки Спірс допоміг своїм треком — Елтон Джон, який у молодості мав ті ж проблеми. Шанувальники співачки сподіваються, що сер Елтон поверне її на підмостки.

"Вона співала фантастично! Всі казали, що навряд чи Брітні знову зможе співати, але вона була чудова, коли починала, тому я не сумнівався. І вона це зробила, я був у захваті від її роботи", — зауважив на її підтримку Елтон Джон.

Критики зазначають, що нова річ схожа на торішній хіт метра Cold Heart, який він виконав разом із Дуа Ліпою, але пісня продовжує ставати все популярнішою: за 7 днів у неї 5,6 млн переглядів. Брітні виводить з Елтоном: "Тримай мене міцніше, я бачив, як танцює океан. Біжи вздовж піску... У тебе сьогодні був напружений день, тримай мене міцніше..."

Це диско-річ гримить уже на всіх українських FM-станціях, справно піднімаючи настрій слухачам.

[ + – ] Elton John & Britney Spears – Hold Me Closer

Muse – Ghosts (How can i move on)

Легендарний британський рок-гурт Muse, який виступав у Києві в 2016 році, п'ять днів тому випустив свій дев'ятий студійний альбом Will of the People. Назва "Народна воля" відносить нас до революційної концепції релізу. Але в бунті, до якого начебто закликають британці — не знаходиться їжі розуму та серцю — це видно з якоїсь істерії, яка пронизує багато композицій і в тому, що на обличчях у багатьох кліпах — маски. Темні, дзеркальні, різні. Частково це нагадує жорстокий серіал "Гра в кальмара". Добру справу ніхто не робитиме, приховуючи фізіономію. Тобто, закликаючи бунтувати британці, швидше домагаються зворотного ефекту.

Спритні критики вже встигли позитивно оцінити альбом англійців: за даними сайту-агрегатора Metacritic, Will of the People набрав 78 балів зі 100 на підставі 11 рецензій.

Зазначимо, що, незважаючи на загальну високу якість десяти треків, всі вони дуже різні за стилем. Наприклад, перша, сердита, що дала назву альбому — це майже "ричащий" хард-рок. А ось балада Gosts (How Can I Move On), що означає "Привиди" ("Як я можу рухатися далі") — виконана тільки під фортепіано й очевидно зроблена під впливом Queen.

Вокаліст і лідер групи виводить тут про кохану: "Я загубився в пустоті з твоїм привидом і нашими спогадами". Але в цій по-справжньому гарній пісні є надія, що все ж таки герой знайде свою подругу — не тільки у вигляді фантома.

За 7 днів кліп набрав 385 тис. переглядів.

[ + – ] Muse – Ghosts (How can i move on)

Arctic Monkeys — There'd Better Be a Mirrorball

Цього року знаменитий британський рок-гурт Arctic Monkeys святкує своє двадцятиріччя. Новий альбом "The Car" вона випустить 21 жовтня. Напередодні прем'єри вони презентували кліп на пісню There'd Better Be a Mirrorball, яка відкриє реліз.

Повільний темп, оркестрове аранжування говорить про те, що колектив сьогодні звучить менш рок-н-рольно, тяжіючи до глибоких роздумів, мелодійності та джазу. Незважаючи на дуже непросту структуру цієї штучки за 3 дні після прем'єри, її подивилося вже 3,3 млн осіб. На день — по мільйону. Сильно!

[ + – ] Arctic Monkeys – There'd Better Be a Mirrorball

alyona alyona, Jerry Heil, Monika Liu — Dai Boh

alyona alyona та Jerry Heil випустили першими із сучасних українських виконавиць інтернаціональний альбом Dai Boh ("Дай Бог"). Дивно, але після початку війни цей тандем (обидві артистки після вторгнення РФ в Україну емігрували в Німеччину) значно творчо додав, випустивши кілька спільних хітів. А ще вони разом заспівали з різними європейськими артистами народні українські пісні. У новий мініальбом увійшли чотири треки виконавиць: Viter viie ("Вітер віє") — з польським артистом Gedz, Zozulia ("Зозуля") — латвійцем Ginger Mane, KUPALA ("Купала") — з німецькою співачкою ela (про цю композицію Фокус уже докладно писав, яка на сьогодні набрала 4,9 млн переглядів).

Новий трек Dai Boh ("Дай Бог") Jerry Heil та alyona alyona записали з литовською співачкою Monika Liu, яка цьогоріч представляла свою країну на "Євробаченні". Річ вийшла чудово. Рецепт той самий: народна пісня, афробіт, реп. За тиждень композиція набрала 380 тисяч переглядів.

Популярність дуету alyona alyona та Jerry Heil продовжує набирати обертів у Європі.

[ + – ] alyona alyona, Jerry Heil, Monika Liu – Dai Boh

Kendrick Lamar — We Cry Together (A Short Film)

Американський "король репу Західного узбережжя" Кендрік Ламар випустив кліп — точніше мініфільм — на пісню We Cry Together, який за добу набрав 840 тисяч переглядів.

Попри велику кількість мату, композиція непогано заходить, тому, що реп тут читається під віртуозне фортепіанне звучання, яке символізує любов, що сочиться крізь лайку. Акторка Тейлор Пейдж, яка виконує жіночу партію, і сам Ламар темпераментно зображують сварку закоханих, яка завершується… сексом.

Загальний посил: милі посваряться — краще помиряться. Можливо не з такою великою кількістю нецензурної лексики, але багато хто, думаємо, цілком впізнає себе в цій сценці.

[ + – ] Kendrick Lamar – We Cry Together (A Short Film)

