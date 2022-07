Кліп Jerry Heil та alyona alyona за добу набрав 500 тис. переглядів (відео)

Прем'єрний кліп #KUPALA, який б'є рекорди з переглядів, українські артистки Jerry Heil та alyona alyona записали разом із німецькою співачкою Ela. Фокус розбирає новий український естрадний феномен.

#KUPALA — вже четверта спільна робота співачки Jerry Heil та реперки alyona alyona, записана за кордоном. Їх успіх у Німеччині неймовірно росте. До цього вони разом виконали композиції "Молитва", "Рідні мої", "Чому?" А тепер — трек, присвячений святу Івана Купали, записаний з німкенею Ela, стрімко набирає обертів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

По суті, Jerry Heil та alyona alyona стали за кордоном найпопулярнішою поп-групою, що за структурою нагадує дует Потапа та Насті.

Чому Jerry Heil та alyona alyona так вдало заспівали

7 липня, на свято Івана Купала, співачка і відеоблогерка Jerry Heil ("Охрана_отмєна") та реперка alyona alyona ("Пишка-Пушка") випустили четвертий спільний трек #KUPALA. Вони його записали спільно з німецькою співачкою Ela, яка виконує свою частину композиції німецькою.

[ + – ] Прем'єрний кліп #KUPALA Jerry Heil, alyona alyona та німецької співачки Ela вже став хітом

Чому колаборація з німкенею? Та тому, що Jerry Heil та alyona alyona після початку російсько-української війни емігрували в Німеччину. І не було б щастя, та нещастя допомогло: наші зірки почали активно співпрацювати і все успішніше й успішніше: пазли, що називається, складається. У чому?

26-річна Jerry Heil (Яна Шемаєва) — ніжна, сором'язлива, якщо не сказати — боязка. Колись вона зізнавалася, що повністю вигадала сюжет свого суперхіта "Охрана_отмєна". Ось ця боязкість і відсутність великого сценічного досвіду не дозволили їй перемогти на "Євробаченні" 2020 року, хоча пісня Vegan була хітовою. Яна — чудова композиторка.

31-річна реперка Alyona Alyona (Олена Савраненко) — повна протилежність Яні, вона — владна, вольова, різка. У треках, на кшталт "Пушки", вона якраз і позиціонує свій сильний характер.

Важливо

Хіти літа 2022. Мадонна, Бейонсе і Alyona Alyona співають про перемогу

І коли артистки почали співпрацювати вийшов практично ідеальний поп-дует, що нагадує за структурою групу "Потап і Настя": тільки в ролі умовного "чоловіка-репера" тут вольова alyona alyona, а в ролі умовної "дами" — ніжна Jerry Heil.

До того ж, українська публіка не дуже любить сам собою жорсткий хіп-хоп-речитатив, а Яна Шемаєва чудово складає хітові приспіви, які доречно "відтіняє" своїм репом Савраненко. Ось так у Німеччині й склалася ідеальна поп-група, яка робить хіт за хітом. А співачку Ela дівчата взяли для того, щоб надати успіху міжнародного відтінку — їх трек, незважаючи на суто слов'янську тематику, і німецькою звучить цілком органічно.

Декілька слів про трек #KUPALA

Аранжування — це міжнародний клас. На рівні найкращих речей французів Deep Forest — фундаторів стилю world music — етно-електроніки. До речі, фолк-поп-м'юзік найкраще заходить нашій публіці — згадайте успіх гуртів КАZКА та Go_A.

В авторах музики крім Jerry Heil значиться Антон Чилібі — аранжувальник і співавтор української зірки фанку Дмитра Монатика. Антон — людина з професійної команди. До речі, Монатик теж зараз курсує за кордоном і вже випустив незвичайний антивоєнний альбом.

У коментарях до кліпу вказано ідею: з'єднання на екрані (та на святі Купала) чотирьох стихій: вогню, води, землі та повітря. Та ж ідея була в класиків року гурту Pink Floyd на обкладинці їх топового альбому Wish You Were Here (1975). І та сама думка в основі сюжету популярного американського мультфільму "Аватар" (2009). Глибоко копають!

Щодо візуального ряду, то в кліпі красиво використані кадри з радянської екранізації повісті Гоголя "Вечір на Івана Купала" (1968) студії ім. Довженка, де в головній ролі знялася перша українська кінокрасуня — акторка Лариса Кадочникова.

Загалом #KUPALA від Jerry Heil та alyona alyona — бездоганна робота.

Фокус прогнозує подальшу успішну співпрацю двох талановитих українських виконавиць. Якщо не посваряться — на них чекає велике майбутнє. Зазвичай до сварок призводить поділ грошей, але з огляду на те, що alyona alyona та Jerry Heil у Європі поки що дають благодійні концерти, для недорозуміння ґрунту немає. Нині в дівчат період чистої творчості.

Спільні роботи alyona alyona та Jerry Heil

Перший їхній спільний кліп "Молитва" вийшов 1 квітня. На сьогодні він набрав 366 тисяч переглядів.

[ + – ] Кліп alyona alyona та Jerry Heil "Молитва"

Прем'єра другого кліпу Jerry Heil та alyona alyona "Рідні мої" відбулася на Великдень — 26 квітня. Має 4,8 млн переглядів.

[ + – ] Кліп Jerry Heil та alyona alyona "Рідні мої" торкнувся мільйонів слухачів

Третій спільний кліп "Чому?" артистки випустили нещодавно — 19 червня. І вже його переглянуло 1,2 млн глядачів. Поп-дует Jerry Heil та alyona alyona продовжує видавати на гора шлягери.

[ + – ] Кліп Jerry Heil та alyona alyona "Чому?", де артистки ставлять драматичні питання, які викликала війна

Важливо