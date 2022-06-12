"Красна площа – тепер полігон". Топ-12 нових українських хітів про війну

Нові хіти воєнного часу видали як визнані зірки — Макс Барських, Оля Полякова, "Без обмежень", так і нові артисти. Але особливо здивувала телеведуча Леся Нікітюк. Топ-12 нових воєнних українських пісень, ніби голос самої України: тієї, яка бореться, саркастичної, пронизливої.

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Українські пісні за минулі 100 днів війни стали ще злішими, гострішими, саркастичнішими, але так само і потужнішими, точнішими і пронизливішими. Навіть якщо це стосується лірики, війна все одно накладає на творчість свій відбиток. Тому в кліпах багато воєнної хроніки, яка перетворює будь-яку, навіть просто ліричну річ, як, наприклад, трек Stefania, з яким Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022 — на військову драму.

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СТЕПАН ГІГА & ЛЕСЯ НІКІТЮК — ЦЕЙ СОН

Степан Гіга — український співак і композитор з Івано-Франківська. Леся Нікітюк — відома телеведуча, найвідоміша за програмою "Орел і решка". Трек зроблений в електронній упаковці євродиско, але нехай вас не дурять "солодкі" електронні пасажі: слова тут ядрені!

"Україна вернула кордон!

Красна площа — тепер полігон,

За Уралом панує Китай,

А Курили — японський то край!

На Росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

"Ще не вмерла!" співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!ʼ

[ + – ] СТЕПАН ГІГА & ЛЕСЯ НІКІТЮК – ЦЕЙ СОН

JERRY HEIL — #М*СКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

Просто бомбезна річ. Фрагмент виступу Вєрки Сердючки #М*скаль_некрасивий" став вірусним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Jerry Heil прокоментувала: ''Jerry Heil feat. Вєрка Сердючка завжди був моєю мрією, але й подумати не могла, що зроблю це під час війни! Відео "Геть з України, м*скаль некрасивий" матері українського стендапу Вєрки Сердючки надихнуло мене взяти цей фрагмент за семпл і створити пісню на славу сучасним козакам: Зеленському, Кіму та Арестовичу і, звичайно ж, народу України!"

Повчилося і задерикувато і патріотично.

"Геть з України, м*скаль некрасівий!

Ой, на горі м*скаля ждуть!

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть, ЗСУ йдуть

Попереду — пан Зеленський!

Хай м*скаль хоч трісне, не покине крісло…

А позаду — Арестович!

Несе нам новини гарні з України

Наче здобич, наче здобич".

[ + – ] JERRY HEIL — #М*СКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

ХРИСТИНА СОЛОВІЙ — "УКРАЇНСЬКА ЛЮТЬ" (BELLA CIAO COVER)

Зараз на ФМ-станціях стала дуже популярною інтерпретація народної італійської партизанської пісні "Bella Ciao" у виконанні Христини Соловій. Пісня про байрактари з джавелінами та про те, як:

"Ніхто не думав, ніхто не бачив

Яка насправді бува Українська Лють

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на на нашу землю пруть".

[ + – ] ХРИСТИНА СОЛОВІЙ – "УКРАЇНСЬКА ЛЮТЬ" (BELLA CIAO COVER)

MBREEZE (ОЛЕКСАНДР БІЛЯК) — "ОКУПАНТУ"

Mountain Breeze — український поп-рок гурт із Полтави. Фіналісти 7-го сезону талант-шоу Х-фактор в Україні. Півфіналісти Національного відбору України на Євробачення-2018. Лідер і фронтмен колективу — Олександр Біляк. У пісні — пекуча сатира + патріотизм.

"Заблукав окупант

На наших то полях

В Україні застряг

Вже додому ніяк

Не хвилюйсь, окупант

В нас родюча земля

Пряника в нас нема

Лиш козацька шабля".

[ + – ] MBREEZE (ОЛЕКСАНДР БІЛЯК) – "ОКУПАНТУ"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — 24/02

Популярний рок-гурт, який уже давно анонсував концерт на стадіоні та дав би, звичайно, його, якби спочатку не ковід, а тепер — війна. Але віритимемо хлопці зберуть свій стадіон у мирний час. Їх стиль я назвав би — традиційним романтичним роком.

"День догорає, небо впало на нас,

Серце палає, біль сповільнює час,

Місто нас огортає, у собі дітей ховає,

Наших дітей ховає!

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози — Вона Марія".

[ + – ] БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

MAX BARSKIH – DON'T [email protected] WITH UKRAINE

Популярний український поп-співак Макс Барських пішов до лав ЗСУ. Але не забуває і про творчість. При чому намагається працювати в українсько-англійському форматі, щоб речі мали міжнародний резонанс.

"Зараз важко знаходити час на музику, але це теж може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки що ділюся маленьким шматочком", — так розповів про цю композицію артист напередодні прем'єри. У цьому треку — дрібка техно й інших сучасних ритмів, а в тексті — домішка нецензурної лексики.

Don't fuck with Ukraine

Ра та та та та та та

Розбігалася русня

Ра та та та та та та

Слава нашим пацанам

Ру ту ту ту ту ту ту

Ваші танки роз…бу

Ру ту ту ту ту ту ту

Вам пи..да від ЗСУ

THE HARDKISS — ЯК ТИ?

Річ зроблена точно у стилістиці гурту The Hardkiss — суміш харду з поп-музикою: найдраматичніші моменти пісні посилені потужними гітарними рифами. Героїня Юлії Саніної ніби розмовляє в пісні з мамою про війну:

"Мамо, як ти?

Як ти?

Люди з кривавими рукавами

Руйнували храми

Але Бог літав між нами

Очі дитини моєї країни вмить стали дорослими

А я стала скелею, серце лишилося вдома під соснами".

[ + – ] THE HARDKISS – ЯК ТИ?

ED SHEERAN — 2STEP FT ANTYTILA

Хлопцям з українського популярного року гурту Антитіла вдалося заспівати в колаборації зі світовою зіркою — Едом Шираном. Вийшло гідно: композиція мелодійна, але дуже непроста — високого міжнародного рівня.

Ширан співає англійською. Наші — українською, ось це:

"Я залишаюся вдихати дим

Останні запахи Dior із ним

Я памʼятаю, ти хотіла в Рим

Все йде до того, що спочатку на Крим

Ми свій двіж замутим

Ніхто не вийде із води сухим".

[ + – ] ​ ED SHEERAN – 2STEP FT ANTYTILA

KALUSH ORCHESTRA — STEFANIA (OFFICIAL VIDEO EUROVISION 2022)

Уже багато говорилося про цю композицію, з якою Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022. Зауважимо, щойно відеокліп на пісню Stefania знімали у Бучі та в Ірпені. У центрі цієї історії — дівчина-солдат, яка рятує дітей.

[ + – ] KALUSH ORCHESTRA — STEFANIA (OFFICIAL VIDEO EUROVISION 2022

NK — Я УКРАЇНА

Ця пісня Насті Каменських дуже часто звучить на радіо. Річ справді сильна. Можливо, вперше у Насті проявився драматичний талант. Її голос звучить у треку — як голос Батьківщини — України:

"Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш".

[ + – ] NK — Я УКРАЇНА

ALYONA ALYONA FEAT. JERRY HEIL — РІДНІ МОЇ

Реперка та Jerry Heil виконали у дуеті — дуже сильну, щемливу пісню про рідних. Реалії війни тут присутні не безпосередньо.

"Найтепліші спогади у більшості людей України протягом життя — це теплі сімейні збори на Великдень. Можливість вирватися від справ, побачити найрідніших, відвідати далеких родичів, взяти участь у створенні великодніх яєць і писанок, скуштувати маминих чи бабусиних страв родом із дитинства, об'єднатися у продовженні національних і сімейних традицій…" — поділилися артистки з приводу виходу цієї речі.

[ + – ] ALYONA ALYONA FEAT. JERRY HEIL — РІДНІ МОЇ

ОЛЯ ПОЛЯКОВА — КОЛИСКОВА МЕЛОДІЯ УКРАЇНИ

Оля Полякова постаралася лірично розкритись у цій пісні. Музика тут класика — композитора Мирослава Скорика. А слова Олександра й Ірини Вратарьових — це теж класики — поет-пісняр і його донька — відома кінопродюсерка.

"Притисніть до себе дітей, якщо у вас є така можливість, обов'язково говоріть з ними про те, що зараз відбувається, знайдіть слова. Співайте їм колискові, якщо вас поділяє відстань. Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її, — розповіла Оля. — Але сенс пісні в тому, що навіть у найважчий момент ми, українці, не втрачаємо надію знову побачити мирне небо. Перемога обов'язково буде за нами — немає сумнівів. Слава Україні!"

[ + – ] ОЛЯ ПОЛЯКОВА — КОЛИСКОВА МЕЛОДІЯ УКРАЇНИ

Фокус уже знайомив вас із першою збіркою пісень воєнного часу. Усі вони — протиотрута нам від величезного зла під назвою "війна".

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