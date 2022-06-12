"Красна площа – тепер полігон". Топ-12 новых украинских хитов о войне

Новые хиты военного времени выдали как признанные звезды – Макс Барских, Оля Полякова, "Без Обмежень", так и новые артисты. Но особенно удивила телеведущая Леся Никитюк. Топ-12 новых военных украинских песен, словно голос самой Украины: сражающейся, саркастичной, пронзительной.

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Украинские песни за прошедшие 100 дней войны стали еще злее, острее, саркастичнее, но так же и мощнее, точнее и пронзительнее. Даже если дело касается лирики, война все равно накладывает на творчество свой отпечаток. Поэтому в клипах много военной хроники, которая превращает любую, даже просто лирическую вещь, как, например, трек Stefania, с которым Kalush Orchestra победили на "Евровидении-2022" – в военную драму.

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СТЕПАН ГІГА & ЛЕСЯ НІКІТЮК – ЦЕЙ СОН

Степан Гига – украинский певец и композитор из Ивано-Франковска. Леся Никитюк – известная телеведущая, наиболее известная по программе "Орел и решка". Трек сделан в электронной упаковке евродиско, но пусть вас не обманывают "сладкие" электронные пассажи: слова тут ядреные!

"Україна вернула кордон!

Красна площа — тепер полігон,

За Уралом панує Китай,

А Курили — японський то край!

На Росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

"Ще не вмерла!" співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!ʼ

[ + – ] СТЕПАН ГІГА & ЛЕСЯ НІКІТЮК – ЦЕЙ СОН

JERRY HEIL — #М*СКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

Просто бомбезная вещь. Фрагмент выступления Верки Сердючки #М*скаль_некрасівий" стал вирусным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Jerry Heil прокомментировала: ''Jerry Heil feat. Верка Сердючка'' всегда был моей мечтой, но и подумать не могла, что сделаю это во время войны! Видео "Прочь из Украины, м*скаль некрасивый" матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины!"

Поучилось и задорно и патриотично.

"Геть з України, м*скаль некрасівий!

Ой, на горі м*скаля ждуть!

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть, ЗСУ йдуть

Попереду — пан Зеленський!

Хай м*скаль хоч трісне, не покине крісло…

А позаду — Арестович!

Несе нам новини гарні з України

Наче здобич, наче здобич".

[ + – ] JERRY HEIL — #М*СКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

ХРИСТИНА СОЛОВІЙ – "УКРАЇНСЬКА ЛЮТЬ" (BELLA CIAO COVER)

Сейчас на ФМ-станциях стала очень популярной интерпретация народной итальянской партизанской песни "Bella Ciao" в исполнении Христины Соловий. Песня про байрактары с джавелинами и про то, как:

"Ніхто не думав, ніхто не бачив

Яка насправді бува Українська Лють

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на на нашу землю пруть".

[ + – ] ХРИСТИНА СОЛОВІЙ – "УКРАЇНСЬКА ЛЮТЬ" (BELLA CIAO COVER)

MBREEZE (АЛЕКСАНДР БИЛЯК) – "ОКУПАНТУ"

Mountain Breeze — украинская поп-рок группа из Полтавы. Финалисты 7-го сезона талант-шоу Х-фактор в Украине. Полуфиналисты Национального отбора Украины на Евровидение-2018. Лидер и фронтмен коллектива – Александр Беляк. В песне – жгучая сатира+патриотизм.

"Заблукав окупант

На наших то полях

В Україні застряг

Вже додому ніяк

Не хвилюйсь, окупант

В нас родюча земля

Пряника в нас нема

Лиш козацька шабля".

[ + – ] MBREEZE (АЛЕКСАНДР БИЛЯК) – "ОКУПАНТУ"

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

Популярная рок-группа, которая уже давно анонсировала концерт на стадионе и дала бы, конечно, его, если бы сначала не ковид, а теперь – война. Но будем верить ребята соберут свой стадион в мирное время. Их стиль я бы назвал – традиционным романтическим роком.

"День догорає, небо впало на нас,

Серце палає, біль сповільнює час,

Місто нас огортає, у собі дітей ховає,

Наших дітей ховає!

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна,

Нам посміхається у слід,

Крізь сльози – Вона Марія".

[ + – ] БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02

MAX BARSKIH – DON'T [email protected] WITH UKRAINE

Популярный украинский поп-певец Макс Барских пошел в ряды ВСУ. Но не забывает и о творчестве. При чем старается работать в украино-английском формате, чтобы вещи имели международный резонанс.

"Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком", — так рассказал об этой композиции артист накануне премьеры. В этом треке – щепотка техно и других современным ритмов, а в тексте – примесь нецензурной лексики.

Don't fuck with Ukraine

Ра та та та та та та

Розбігалася русня

Ра та та та та та та

Слава нашим пацанам

Ру ту ту ту ту ту ту

Ваші танки роз…бу

Ру ту ту ту ту ту ту

Вам пи..да від ЗСУ

THE HARDKISS – ЯК ТИ?

Вещь сделана точно в стилистике группы The Hardkiss – смесь харда с поп-музыкой: наиболее драматические моменты песни усилены мощными гитарными рифами. Героиня Юлии Саниной, словно бы разговаривает в песне с мамой о войне:

"Мамо, як ти?

Як ти?

Люди з кривавими рукавами

Руйнували храми

Але Бог літав між нами

Очі дитини моєї країни вмить стали дорослими

А я стала скелею, серце лишилося вдома під соснами".

[ + – ] THE HARDKISS – ЯК ТИ?

ED SHEERAN – 2STEP FT ANTYTILA

Ребятам из украинской популярной рок группы Антитіла удалось спеть в коллаборации с мировой звездой – Эдом Шираном. Получилось, достойно: композиция мелодичная, но очень непростая – высокого международного уровня.

Ширан поет по-английски. Наши – по-украински, вот это:

"Я залишаюся вдихати дим

Останні запахи Dior із ним

Я памʼятаю, ти хотіла в Рим

Все йде до того, що спочатку на Крим

Ми свій двіж замутим

Ніхто не вийде із води сухим".

[ + – ] ​ ED SHEERAN – 2STEP FT ANTYTILA

KALUSH ORCHESTRA — STEFANIA (OFFICIAL VIDEO EUROVISION 2022)

Уже много говорено-переговорено про эту композицию, с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022. Заметим, только что видеоклип на песню Stefania снимали в Буче и в Ирпене. В центре этой истории — девушка-солдат, спасающая детей.

[ + – ] KALUSH ORCHESTRA — STEFANIA (OFFICIAL VIDEO EUROVISION 2022

NK — Я УКРАЇНА

Эта песня Насти Каменских очень часто звучит на радио. Вещь действительно сильная. Возможно, впервые у Насти проявился здесь драматический талант. Ее голос звучит в треке – как голос Родины – Украины:

"Тому що я — Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш".

[ + – ] NK — Я УКРАЇНА

ALYONA ALYONA FEAT. JERRY HEIL — РІДНІ МОЇ

Рэперша и Jerry Heil исполнили в дуэте – очень сильную, щемящую песню о родных. Реалии войны здесь присутствуют не напрямую.

"Самые теплые воспоминания у большинства людей Украины на протяжении жизни – это теплые семейные собрания на Пасху. Возможность вырваться от дел, увидеть самых родных, навестить дальних родственников, принять участие в создании пасхальных яиц или писанок, отведать маминых или бабушкиных блюд родом из детства, объединиться в продолжении национальных и семейных традиций…" — поделились артистки по поводу выхода этой вещи.

[ + – ] ALYONA ALYONA FEAT. JERRY HEIL — РІДНІ МОЇ

ОЛЯ ПОЛЯКОВА — КОЛИСКОВА МЕЛОДІЯ УКРАЇНИ

Оля Полякова постаралась лирически раскрыться в этой песне. Музыка здесь классика – композитора Мирослава Скорика. А слова Александра и Ирины Вратаревых – это тоже классики – поэт-песенник и его дочь – известная кинопродюсер.

"Прижмите к себе детей, если у вас есть такая возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, найдите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние. Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее", — рассказала Оля. – Но смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова увидеть мирное небо. Победа обязательно будет за нами — нет сомнений. Слава Украине!"

[ + – ] ОЛЯ ПОЛЯКОВА — КОЛИСКОВА МЕЛОДІЯ УКРАЇНИ

Фокус уже знакомил вас с первым сборником песен военного времени. Все они – противоядие для нас от огромного зла по имени "война".

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