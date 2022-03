Топ-10 пісень про війну України, де відображено події фронтового місяця

Багато нових композицій, крім патріотизму, повні сарказму, чорного гумору та позбавлені політкоректності до ворога. Але ці пісні — протиотрута для нас від величезного зла на ім'я "війна".

За місяць війни з 24 лютого з'явилися й особливі воєнні пісні. Їхнє завдання – підтримати бойовий дух українців у цій безприкладній Вітчизняній війні.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Культура" в Facebook Підписатись

Пісні сьогодні – зброя. Тому багато композицій, крім обов'язкового патріотизму, повні сарказму, чорного гумору та геть-чисто позбавлені політкоректності до ворога. Треба розуміти, що їхні жорсткі та зухвалі рядки написані між бомбардуваннями й обстрілами кровопролитної війни, розв'язаної Росією. Проте в них трапляються й ліричні моменти, що торкаються серця.

Є перезаписані треки – кавери виконавців на власні речі, є переспівані народні пісні, які у воєнних умовах зазвучали інакше, але багато й оригінальних композицій, написаних у перші дні бойових дій.

Я не займатимуся зараз ретельним підрахунком переглядів цих треків на YouTube. Це все одно не дасть точної картини: про зміст деяких із цих речей попереджають плашки (на тому ж YouTube), що "тут можуть бути неприємні й образливі речі для якоїсь частини аудиторії" (деякі композиції блокували, але їх копіювали на інші адреси). Так, війна — річ неприємна.

Але ці пісні – протиотрута для нас від величезного зла під назвою "війна". Кожна пропонує свій рецепт.

Тарас Боровок — "Байрактар"

[ + – ] Тарас Боровок — "Байрактар"

Ця річ, безумовно, стала народним хітом в Україні №1. І зараз вона вже відома за межами країни.

"Байрактар" – турецький безпілотник. У перші дні війни всіх вразило відео, як із цього літального апарату було зроблено вночі атаку на російську військову колону. Кулі вибухів, паніка серед противника. Слово "Байрактар" виявилося в усіх на вустах.

Хіт про "Байрактар" написав кадровий військовий Тарас Боровок, якого попросили написати пісню колеги. Боровок закінчив лише чотири класи музичної школи за класом труби, але талант є талантом – він досить швидко написав пісню, яка виявилася вдалою та стала вірусно поширюватися.

Буквально за кілька днів пісня "Байрактар" набрала близько 700 тисяч переглядів, потім її заблокували, але люди продовжували копіювати композицію та викладати в мережу.

Зараз хіт уже перейшов українські кордони, набувши міжнародної популярності, – вийшли англійська, арабська та турецька версії.

[ + – ] Тарас Боровок — "Байрактар", англійська версія

Пісня пронизана доблестю українських військових, похмурим гумором і міфологізацією безпілотника, який й композиції має вигляд нібито якогось билинного богатиря.

"Прийшли окупанті до нас в Україні

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар

Байрактар… Байрактар…"

Андрій Хливнюк &The Kiffness — "Червона калина"

[ + – ] Андрій Хливнюк &The Kiffness — "Червона калина"

Лідер відомої групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк від початку війни в теробороні. Він акапельно, у військовій формі, з автоматом, виконав пісню січових стрільців "Червона калина" на тлі Софії Київської та виклав у соцмережу.

Через пару днів музикант із ПАР Девід Скотт, лідер гурту The Kiffness, зробив на нього аранжування та створив просте відео. Хливнюк там співає на Софійській площі, а Скотт акомпанує йому вдома.

Пісня вийшла сучасною та динамічною. На платформі The Kiffness відео набрало 3,5 млн переглядів.

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін, які пережили харківське бомбардування, виступили 25 березня у Франції на чемпіонаті світу, закінчивши свій тріумфальний виступ під цю композицію.

Олександр Сичек — "Російський військовий корабель — іди на х*й!"

[ + – ] Олександр Сичек — "Російський військовий корабель — іди на х*й!"

Музикант Олександр Сичек випадково побачив у мережі вірші сценаристки Олександри Смілянської та швидко написав на них пісню. Потім зробив невеликий, але зворушливий кліп із кадрів військової хроніки: з військовими та цивільними людьми.

Рефреном у пісні йде "Російський військовий корабель іди ..уй…" — фраза, яку вже знає весь світ.

У перший день війни до острова Зміїний підійшли крейсер "Москва" та патрульний корабель "Василь Биков". Вони запропонували українському гарнізону здатися. Ті відповіли в матюкливій формі, аудіозапис переговорів пізніше був опублікований. Коли російський корвет назвав себе "російським військовим кораблем" і наказав українським військовим здатися, у відповідь прозвучало: "Російський військовий корабель, іди на хуй!"

Острів Зміїний був атакований із кораблів і з повітря. Деякий час українських бійців вважали загиблими. Але пізніше з'ясувалося, що вони врятувалися в бомбосховищі та потрапили в полон. Фраза стала крилатою.

"Голос із трубки спокійний, уривчастий і глухий.

Мамо, я в шапці, взяла документи? Немає страху.

Донька сьогодні заснула у метро на підлозі.

Російський військовий корабель, йди на *уй…

Тут біля арти чечен, білорус і казах,

Тут вірять у Будду, Христа й Аллаха.

Нові фрески розпишемо на нових церквах,

Російський військовий корабель іди на *уй!

Spiv Brativ — "У місті Херсоні" ("Наші хлопці гасять москалів")

[ + – ] Spiv Brativ — "У місті Херсоні" ("Наші хлопці гасять москалів")

Spiv Brativ – черкаський гурт, що складається з чотирьох рідних братів: Дмитра, Артемія, Антонія та Леонтія Осичнюків. Створений у 2010. У листопаді 2013 року брати Осичнюки разом із батьком Володимиром пройшли у фінал телешоу "Одна сім'я" на "Інтері". Завдяки подібності стилю чотирьох братів із "ліверпульською четвіркою" Spiv Brativ прозвали "українськими Бітлз". У 2015 році в шоу "Україна має талант" вони стали пів фіналістами, а у 2016-му в національному фіналі Global Battle Of The Bands посіли четверте місце.

У пісні в іронічно-жорсткій манері розповідається про героїчну боротьбу українських бійців, які тримають оборону від російських окупантів у Херсоні та Харкові.

"У місті Херсоні

Ночі, ой, безсонні

Наші хлопці гасять москалів!

Хай запам'ятають

І більше не питають

Як ми зустрічаємо ворогів!

Під бронежилетом вишиванка

Не бувати в Україні оккупантам!"

Міхей Медведєв (Jalsomino) — "Гімн Чорнобаївки"

Існує феномен села Чорнобаївка Херсонської області, де українська армія вже десять разів атакувала сили російських окупантів, що зібралися на місцевому аеродромі.

Військовий експерт Олексій Арестович пояснював це тим, що навколо села пошкоджені залізничні колії, і вороги змушені щоразу повертатися сюди, заходячи з Криму з новою технікою. Чорнобаївка стала майже анекдотичним прикладом того, що російські окупанти не можуть грамотно вирішити тактичні завдання, а тупо повертаються в небезпечне для них місце.

Український музикант Міхей Медведєв (Jalsomino) написав про це іронічний хіт.

Міхей здобув освіту на естрадному відділенні в музичній школі Запоріжжя. Грав у рокгрупі, працював у студії однієї із запорізьких радіостанцій. Переїхав у Київ, став режисером на танцювальній радіостанції Kiss FM. Здобув популярність як ді-джей Jalsomino, підписуючи так танцювальні ремікси на треки попвиконавців.

У хіті чимало нецензурної лексики, але загалом він звучить лаконічно:

"Це – місто сили, це – місто волі,

Це – місто зруйнованої "руської долі",

Особливо для винтокрилів марки "Ка",

Welcome to Чорнобаївка!"

[ + – ] Міхей Медведєв (Jalsomino) — "Гімн Чорнобаївки"

"Шабля" — "Браття Українці" ("Гімн оборони України")

Пісня "Браття Українці" була написана ще у 2014 році лідером гурту "Шабля" Вовою Гейзером (Володимир Ейгензеєр), ставши гімном оборони України. Сьогодні вона набуває нової сили.

"Любі мої діти, мила мамо й тату,

Я йду на війноньку нашу землю боронити.

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку Україну!

Єднаємося, браття, в цю лиху годину!".

Сергій Бабкін — "Я солдат" (версія 2022)

[ + – ] Сергій Бабкін — "Я солдат" (версія 2022)

Сергій Бабкін (сольний співак і "половинка" гурту 5'nizza) написав у воєнні дні нову версію хіта гурту 5'nizza 2003 року.

"Я солдат, но питает меня силой мужской

моя родная земля под ногами.

Я – солдат, тем, кто к нам пришел с дырявой башкой,

Отобью я ее сапогами".

У кліпі Сергій Бабкін у військовій куртці виконує композицію на гітарі. Відеоряд показує відомі кадри боїв за Ірпінь, Бучу. Також там кадри здеформованої російської бронетехніки.

СКАЙ — "Не відступати і не здаватися"

Популярний рок-гурт СКАЙ, якому вже понад 20 років, написав новий гімн для ЗСУ в ці дні: агресивний і наполегливий.

"Кажуть що від себе не втечеш

Що посієш врешті те й пожнеш

Більш нема ні страху ні жалю

Я свідомо йду на цю війну

Не відступати і не здаватись

Нам більше нічого боятись"

Анатолій Матвійчук — "Двохсотий"

Народний артист України Анатолій Матвійчук написав нову ліричну пісню "Двохсотий" — про російського солдата, якого відправили воювати в Україну.

Ти пішов на таку роботу

Російський світ нам нести на броні.

Але не знав, що ти станеш двохсотим,

В Україні на страшній війні".

[ + – ] Анатолій Матвійчук — "Двохсотий"

KAZKA — I Am Not Ok

[ + – ] KAZKA — I Am Not Ok

Популярний гурт KAZKA (у кліпа на пісню "Плакала" 405 млн переглядів – це рекорд серед слов'янських виконавців) 25 березня випустив кліп на прем'єрну пісню I Am Not Ok ("Я не в порядку"), який уже переглянуло понад 40 тисяч людей.

У кліпі заплакана вокалістка Олександра Заріцька співає хіт "Плакала" в порожній квартирі. Виття повітряної сирени. Далі кадри військової хроніки та сльози. Шанувальники гурту тримають у руках картонки з написом: "I'm Not Ok".

Пісня виконується українською та англійською мовами. Олександра закликає своїх фанів у всіх країнах зробити все, що від них залежить, щоби над Україною закрили небо.

"Ми не "окей". Щодня ми дивимося в очі страху та продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, ворог забирає безневинні життя та культурну спадщину України, – написала співачка під кліпом. – Моє серце зараз із кожним із моєї групи та команди, хто в Україні захищає нашу країну… Дорогі, незабаром побачимось і обіймемося!. Слава Україні! Героям слава!"

Артистка презентувала цю композицію в США.

"Заспіваю тобі пісню я

Про життя між "до" і "після".

Зранку і в годину пізню я

Ніжна, сильна, твоя.

Вдих, видих,

Спалах, вибух,

Серце

палає,

Приймаю бій.

Боже, зможу,

Бо тут кожен —

Свій.

No I am not okay

It’s 4 in the morning

And I’m wide awake

Sister I’m just tryna

Take it day by day

Grateful for the fact

That I still see your face

No I am not okay…"