Тепер офіційно: Україна може бити по РФ ракетами SCALP, — глава МЗС Франції

За словами Жана-Ноеля Барро, ЗСУ можуть застосовувати французькі далекобійні ракети по території Росії "з метою самооборони".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що Україна може застосовувати французькі ракети дальнього радіусу дії по території Російської Федерації. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

За словами Жана-Ноеля Барро, ЗСУ можуть бити ракетами SCALP/Storm Shadow по РФ "з метою самооборони". При цьому політик не розкрив, чи застосовувалися вже французькі ракети на території Росії.

Як зазначають у виданні, глава МЗС Франції заявив, що Захід не повинен обмежувати допомогу Києву в боротьбі з РФ, а також не повинен встановлювати "червоні лінії". На запитання, чи може це означати участь французьких військ у війні, він відповів, що Париж не виключає жодного варіанта.

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"Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що на карту поставлено нашу безпеку. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи", — сказав Жан-Ноель Барро.

Міністр також заявив, що Франція "відкрита для запрошення" України в НАТО. Крім того, політик припустив, що західним країнам доведеться витрачати більше коштів на оборону.

Нагадаємо, 17 листопада видання Le Figaro повідомило, що Франція і Велика Британія дозволили Україні використовувати ракети SCALP і Storm Shadow для ударів углиб території РФ, однак потім видалило зі статті цю інформацію.

Пізніше, 20 листопада, видання Bloomberg повідомило з посиланням на неназваного західного чиновника, що Сили оборони України вперше використали крилаті ракети Storm Shadow для удару по території РФ.