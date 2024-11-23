Теперь официально: Украина может бить по РФ ракетами SCALP, — глава МИД Франции

По словам Жана-Ноэля Барро, ВСУ могут применять французские дальнобойные ракеты по территории России "в целях самообороны".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Украина может применять французские ракеты дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. Об это он сказал в интервью BBC.

По словам Жана-Ноэля Барро, ВСУ могут бить ракетами SCALP/Storm Shadow по РФ "в целях самообороны". При этом политик не раскрыл, применялись ли уже французские ракеты на территории России.

Как отмечают в издании, глава МИД Франции заявил, что Запад не должен ограничивать помощь Киеву в борьбе с РФ, а также не должен устанавливать "красные линии". На вопрос, может ли это означать участие французских войск в войне, он ответил, что Париж не исключает ни один вариант.

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"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", — сказал Жан-Ноэль Барро.

Министр также заявил, что Франция "открыта для приглашения" Украины в НАТО. Кроме того, политик предположил, что западным странам придется тратить больше средств на оборону.

Напомним, 17 ноября издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, однако затем удалило из статьи эту информацию.

Позже, 20 ноября, издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Силы обороны Украины впервые использовали крылатые ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ.