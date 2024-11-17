Вслед за США: Франция и Британия разрешили Украине бить своими ракеты вглубь РФ, — СМИ

Решение Лондона и Парижа стало возможным после двух месяцев настойчивых запросов Украины в США. Сейчас официальные источники в США, Франции, Великобритании и Украине не комментируют информацию СМИ.

Франция и Великобритания разрешили Украине использовать ракеты SCALP и Storm Shadow для нанесения ударов вглубь территории РФ. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Журналисты пишут, что такое решение было "ожидаемым", и оно было принято после настойчивых запросов Украины на получение такого согласия от США на использование баллистических ракет ATACMS.

"Это решение является важным изменением в ведении украинских операций, которые будут иметь больше американских ракет, чем франко-британских. Это происходит за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, которых подозревают в желании уменьшить поддержку Украины", — указывает СМИ.

Издание не сообщает о факте подтверждения этой информации в Париже или Лондоне.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в Белом сообщило, что Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ. По данным источников издания, дальнобойные ракеты сначала применят в Курской области. Reuters отмечает, что Украина планирует ударить ATACMS уже в ближайшие дни. В Белом доме отказались от комментариев. В Офисе президента на эти заявления пока не отреагировали.

Напомним, 28 августа Telegraph назвал один нюанс, при котором Британия не против ударов ракетами Storm Shadow вглубь РФ. В Белом доме обеспокоены тем, что использование Storm Shadow даже без одобрения Вашингтона может привести к эскалации ситуации и втянет США в конфликт, пишет издание.

24 сентября издание The Washington Post написало, что США считают "неубедительными" аргументы Украины о дальнобойных ударах вглубь РФ. Американцы считают, что снятие ограничений для Украины существенно не повлияет на ход боевых действий. В то же время Киев и европейские страны настаивают на необходимости нанести дальнобойные удары вглубь территории РФ.