Британия не против ударов ракетами Storm Shadow вглубь РФ: Telegraph назвал один нюанс

В Белом доме обеспокоены тем, что использование Storm Shadow даже без одобрения Вашингтона может привести к эскалации ситуации и втянет США в конфликт, пишет издание.

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Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow вглубь территории РФ, но не будет к этому публично призывать из-за того, что боится спровоцировать конфликт с США. Об этом пишет The Telegraph.

Издание заявило, что несмотря на путаницу в позиции британского правительства оно уверено, что власти "поддерживают это".

"Владимир Зеленский неоднократно просил разрешить использовать оружие, которое может избегать вражеских радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль (более 300 км), для нанесения ударов в глубь России. Впрочем, ракеты, как правило, используются вместе с засекреченными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона", — пишет The Telegraph.

Отмечается, что Великобритания официально не обращалась к США с запросом относительно использования Украиной ракет на территории России.

"Понятно, что беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено", — говорится в материале.

В Белом доме обеспокоены тем, что использование Storm Shadow даже без одобрения Вашингтона может привести к эскалации ситуации и втянет США в конфликт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как пишет газета, не хочет провоцировать конфликт из-за этого вопроса, поэтому использует так называемый "консультативный подход" к переговорам с США.

"Мы хотим обсуждать с союзниками подобные вещи, а не пытаться подтолкнуть их к этому", — прокомментировал источник в британском правительстве.

The Telegraph пишет, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая поставила Украине основные боевые танки, а также стремление страны поставить истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку чиновники считали, что Лондон пытается подтолкнуть их к подобным решениям.

Именно это могло стать причиной отказа США поддержать кандидатуру бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса на должность генерального секретаря НАТО.

"США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам — нет. Им, в конце концов, придется собирать обломки. Маленькая Британия не может воевать с Россией", — заявил высокопоставленный военный источник.

Напомним, что ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена считают, что у Сил обороны Украины нет необходимости использовать ракеты Storm Shadow на территории РФ, так как украинские "самодельные" БпЛА лучше подходят для уничтожения целей.