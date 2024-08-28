Британія не проти ударів ракетами Storm Shadow вглиб РФ: Telegraph назвав один нюанс

В Білому домі стурбовані тим, що використання Storm Shadow навіть без схвалення Вашингтона може призвести до ескалації ситуації і втягне США у конфлікт, пише видання.

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Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow вглиб території РФ, але не буде до цього публічно закликати через те, що боїться спровокувати конфлікт із США. Про це пише The Telegraph.

Видання заявило, що попри плутатину в позиції британського уряду воно впевнене, що влада "підтримує це".

"Володимир Зеленський неодноразово просив дозволити використовувати зброю, яка може уникати ворожих радарів і вражати точні цілі на відстані до 190 миль (понад 300 км), для завдання ударів у глиб Росії. Втім, ракети, як правило, використовуються разом із засекреченими американськими системами, що вимагає дозволу Вашингтона", — пише The Telegraph.

Зазначається, що Велика Британія офіційно не зверталася до США з запитом щодо використання Україною ракет на території Росії.

"Зрозуміло, що занепокоєння США з приводу цього кроку було чітко висловлено", – йдеться у матеріалі.

В Білому домі стурбовані тим, що використання Storm Shadow навіть без схвалення Вашингтона може призвести до ескалації ситуації і втягне США у конфлікт.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як пише газета, не хоче провокувати конфлікт через це питання, тому використовує так званий "консультативний підхід" до переговорів з США.

"Ми хочемо обговорювати з союзниками подібні речі, а не намагатися підштовхнути їх до цього", — прокоментувало джерело в британському уряді.

The Telegraph пише, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка поставила Україні основні бойові танки, а також прагнення країни поставити винищувачі F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки чиновники вважали, що Лондон намагається підштовхнути їх до подібних рішень.

Саме це могло стати причиною відмови США підтримати кандидатуру колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генерального секретаря НАТО.

"США бояться ескалації більше, ніж ми, тому що їм доводиться мати з нею справу. Нам – ні. Їм, зрештою, доведеться збирати уламки. Маленька Британія не може воювати з Росією", – заявило високопоставлене військове джерело.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що у Сил оборони України немає необхідності використовувати ракети Storm Shadow на території РФ, бо українські "саморобні" БпЛА краще підходять для знищення цілей.