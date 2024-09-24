США считают "неубедительными" аргументы Украины о дальнобойных ударах вглубь РФ, — WP

Американцы считают, что снятие ограничений для Украины существенно не повлияет на ход боевых действий. В то же время, Киев и европейские страны настаивают на необходимости наносить дальнобойные удары вглубь территории РФ.

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Представители администрации президента Джо Байдена и Минобороны США считают, что Украина не предоставила достаточных аргументов в пользу снятия ограничений на удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Об этом говорится в статье издания The Washington Post.

Медиа пишет, что ни Белый дом, ни Пентагон не услышали от украинских лидеров "убедительных аргументов" о том, что возможные цели в РФ в радиусе досягаемости западных ракет "существенно повлияют на путь Украины к победе". Американские чиновники считают, что лучшим вариантом является временно оккупированный Крым, ведь удары украинских сил заставили Кремль отвести войска с полуострова.

СМИ цитирует слова одного американского чиновника, который заявил, что текущие запросы Киева не оправдывают "риска эскалации" со стороны страны-агрессора. По его словам, США имеют ограниченные запасы ракет, а РФ уже вывела 90% самолетов, которые запускают управляемые авиационные бомбы, за пределы зоны действия ракет ATACMS. Он считает, что изменение политики Вашингтона в вопросе снятия разрешения на удары вглубь России "не повлияет на ход боевых действий".

В то же время европейские военные чиновники и дипломаты категорически не согласны с такой позицией Вашингтона. Они осудили такую политику США и считают, что нужно снять ограничения для Украины на применение западного вооружения для ударов по РФ.

Один из военных чиновников заявил WP, что такая позиция Штатов является "бессмысленной", добавив, что даже военная доктрина членов НАТО предусматривает нанесение системных глубоких ударов во вражеский тыл.

Он считает, что в случае разрешения со стороны США, это не позволит Украине сразу выиграть войну против РФ. Однако, по его мнению, это серьезно нарушит логистику для россиян, а командные центры и склады оружия российских оккупантов станут очевидными целями. По словам неназванного европейского чиновника, чем дольше будет ожидание желаемого снятия ограничений, тем "менее эффективной будет эта возможность"

Напомним, Фокус писал, что 11 сентября Байден заявил, что США прорабатывают вопрос снятия ограничений для Украины на удары вглубь РФ с помощью западного вооружения.

13 сентября издание The Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин угрожал НАТО войной в случае, если западные страны позволят Украине использовать дальнобойные ракеты для удара по территории РФ.