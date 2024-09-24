США вважають "непереконливими" аргументи України про далекобійні удари вглиб РФ, — WP

Американці вважають, що зняття обмежень для України істотно не вплине на перебіг бойових дій. Водночас Київ та європейські країни наполягають на необхідності завдати далекобійні удари углиб території РФ.

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Представники адміністрації президента Джо Байдена та Міноборони США вважають, що Україна не надала достатніх аргументів на користь зняття обмежень на удари ракетами ATACMS углиб території РФ. Про це йдеться у статті видання The Washington Post.

Медіа пише, що ні Білий дім, ні Пентагон не почули від українських лідерів "переконливих аргументів" про те, що можливі цілі у РФ у радіусі досягання західних ракет "істотно вплинуть на шлях України до перемоги". Американські чиновники вважають, що найкращим варіантом є тимчасово окупований Крим, адже удари українських сил змусили Кремль відвести війська з півострова.

ЗМІ цитує слова одного американського посадовця, який заявив, що поточні запити Києва не виправдовують "ризику ескалації" з боку країни-агресорки. З його слів, США мають обмежені запаси ракет, а РФ уже вивела 90% літаків, які запускають керовані авіаційні бомби, за межі зони дії ракет ATACMS. Він вважає, що зміна політики Вашингтона у питанні зняття дозволу на удари углиб Росії "не вплине на перебіг бойових дій".

Водночас європейські військові чиновники та дипломати категорично незгодні з такою позицією Вашингтона. Вони засудили таку політику США і вважають, що потрібно зняти обмеження для України на застосування західного озброєння для ударів по РФ.

Один з військових чиновників заявив WP, що така позиція Штатів є "безглуздою", додавши, що навіть військова доктрина членів НАТО передбачає завдання системних глибоких ударів в тилу ворога.

Він вважає, що у випадку дозволу зі сторони США, це не дозволить Україні відразу виграти війну проти РФ. Однак, на його думку, це серйозно порушить логістику для росіян, а командні центри та склади зброї російських окупантів стануть очевидними цілями. За словами неназваного європейського чиновника, що довше буде очікування на бажане зняття обмежень, то "менш ефективною буде ця можливість"

Нагадаємо, Фокус писав, що 11 вересня Байден заявив, що США опрацьовують питання зняття обмежень для України на удари вглиб РФ за допомогою західного озброєння.

13 вересня видання The Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін погрожував НАТО війною у випадку, якщо західні країни дозволять Україні використовувати далекобійні ракети для удару по території РФ.