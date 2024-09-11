Удари по РФ далекобійною зброєю: США опрацьовують питання скасування обмежень для ЗСУ, — Байден

За словами журналістів, США близькі до угоди про постачання Україні такої зброї, але Києву доведеться почекати кілька місяців, поки вирішаться технічні питання.

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Президент США Джо Байден заявив, що у Штатах опрацьовують питання про те, щоб дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

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Як сказано в матеріалі, Штати неохоче постачають або санкціонують використання зброї, здатної вразити цілі в глибині території Росії, побоюючись ескалації конфлікту. Водночас інші союзники Києва постачають зброю, але з обмеженнями на те, як і коли її можна використовувати на території Росії, через побоювання, що такі удари можуть викликати відповідні дії, які втягнуть країни НАТО у війну або спровокують ядерний конфлікт.

Крім того, журналісти нагадали, що минулого тижня джерела їм повідомили, що США близькі до угоди про постачання Україні такої зброї, але Києву доведеться зачекати кілька місяців, поки вирішаться технічні питання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що стала відома мета візиту Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня. Як припускають, він повідомить про позитивне рішення Вашингтона щодо ударів по військових об'єктах ЗС РФ у глибині країни.

Також експерти з Defense Express розповіли, що дістануть ЗСУ, якщо США знімуть заборону. У матеріалі йдеться про те, що в розпорядженні України є тільки один вид далекобійного озброєння американського виробництва. Це ракети ATACMS у версії M57 з унітарною бойовою частиною, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Цього вистачає для того, щоб вдарити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька. А з прифронтових районів на Донбасі можна вдарити не тільки по військових об'єктах на кшталт авіабази "Міллерово" і "Єйськ", а ще й вразити об'єкти під Ростовом-на-Дону, а також район запуску "Шахедів" Приморсько-Ахтарськ.