Удари по території Росії: куди дістануть ЗСУ, якщо США скасують заборону, — експерти (мапи)

За словами експертів, у розпорядженні України є тільки один вид далекобійного озброєння американського виробництва. Це ракети ATACMS у версії M57 з унітарною бойовою частиною, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км.

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США підтвердили, що Іран почав постачання ракет Росії. Тому Вашингтон може зняти обмеження на удари далекобійною зброєю по тилах на території РФ для України. Про це повідомили в Defense Express.

Повідомляється, що це рішення вже давно "перезріло". Так, у США вже ставлять "незручні" запитання Білому дому, адже такими обмеженнями адміністрація президента Джо Байдена грають на руку Кремлю.

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"Дуже небезпечні": у Defense Express порахували, скільки ракет Іран міг передати РФ

У матеріалі йдеться про те, що зараз у розпорядженні України є тільки один вид далекобійного озброєння американського виробництва. Це балістичні ракети ATACMS у версії M57 з унітарною бойовою частиною, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км і вагою бойової частини 214 кг. Крім того, таку ж дальність має і касетна M39A1 Block I зі 174-кг бойовою частиною на 300 субелементів M74.

За словами експертів, з території України з логічним відступом від кордону 300 км дальності вистачає для того, щоб вдарити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька. А з прифронтових районів на Донбасі можна вдарити не тільки по військових об'єктах на кшталт авіабази "Міллерово" і "Єйськ", а ще й вразити об'єкти під Ростовом-на-Дону, а також район запуску "Шахедів" Приморсько-Ахтарськ.

Куди можуть дістати ATACMS Фото: Defense Express

Куди дістане AGM-158 JASSM

Зазначається, що ведуться розмови про те, що США передаватимуть крилаті ракети AGM-158 JASSM. Можливо, вони будуть передані вже цієї осені.

За словами експертів, саме ці крилаті ракети є єдиним подібним боєприпасом до F-16. Водночас, дальність застосування цих крилатих ракет, що мають 450-кг бойову частину, становить у базовій версії до 370 км. Ця відстань важлива, бо дає змогу "дотягнутися" до Новоросійська, який став основною базою для решток російського Чорноморського флоту, а також до об'єктів у районі Краснодара. А на північному напрямку можна діставати вже в Калугу і Тулу.

Щоправда, як повідомляється, 370 км — це відстань гранична для цієї версії крилатої ракети. А її маршрут не рівна пряма, а досить складна, з метою обходження позицій ворожої протиповітряної оборони, а тому практична дальність застосування цих ракет може бути меншою.

Куди можуть дістати AGM-158 JASSM Фото: Defense Express

Куди дістане Storm Shadow/SCALP

У матеріалі йдеться про те, що Велика Британія також може зняти всі обмеження на використання своєї зброї по території РФ. Йдеться про ракети Storm Shadow. Ця зброя є найбільш далекобійною, адже може бити на відстань 560 км.

Повідомляється, що з його допомогою можна діставати до Москви й військових об'єктів поруч із такими містами, як Твер, Рязань і Тамбов.

За іншими напрямками, за словами експертів, такої дальності вистачить для того, щоб дістати військові об'єкти в районі Сочі, Ставрополя, Майкопа і Волгограда. Але необхідно пам'ятати, що це крилата ракета, а тому реальна дальність застосування буде меншою.

Куди можуть дістати Storm Shadow Фото: Defense Express

Раніше ЗМІ повідомляли, що стала відома мета візиту Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня. Як припускають, він повідомить про позитивне рішення Вашингтона щодо ударів по військових об'єктах ЗС РФ у глибині країни.

Військовий експерт Іван Киричевський також зазначав, що аеродроми "Енгельс", "Саваслійка" та "Оленяче" перебувають поза зоною досяжності ATACMS, тому потрібно домогтися надання Україні крилатих ракет Tomahawk.