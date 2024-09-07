"ATACMS не доб'ють": експерт розповів, якими ракетами Україні потрібно бити по аеродромах РФ

За словами Івана Киричевського, аеродроми "Енгельс", "Саваслейка" та "Оленья" перебувають поза зоною досяжності ATACMS, тому потрібно підвищувати планку вимог до США у наданні далекобійної зброї.

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Україні потрібно зосередитись на виробництві власної далекобійної зброї та домогтися надання крилатих ракет Tomahawk, щоб бити ними по військових аеродромах РФ. Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив військовий експерт Іван Киричевський.

"Ракетами ATACMS, якщо навіть нам дадуть дозвіл, до аеродромів стратегічної авіації РФ ми не дістанемо. Нам треба щось більш далекобійне або працювати над власним далекобійним, щоб воно долетіло до "Енгельса", "Саваслейка" чи аеродрому в районі Мурманська "Оленья". ATACMS туди не доб'ють", — пояснив Киричевський.

За його словами, замість того щоб нарікати на те, що американці надають недостатньо зброї, Україні необхідно підвищувати планку вимог до США.

Зокрема, потрібно зосередити зусилля на тому, щоб домогтися надання Tomahawk для підтримки світового порядку.

"Бо Tomahawk ми не вимагаємо, а натомість витрачаємо енергію незрозуміло куди", — наголосив Киричевський.

Крилаті ракети Tomahawk

Tomahawk — родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon.

Ракета Tomahawk Фото: З відкритих джерел

Ці ракети є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки, в тому числі ядерні.

Нові модифікації Tomahawk дозволяють уражати цілі на відстані до 1650 кілометрів. Максимальна дальність ураження — 2500 км.

Нагадаємо, 5 вересня радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що далекобійні ракети ATACMS, які бажає отримати Україна разом із дозволом на удари вглиб Росії, не зможуть уразити близько 90% літаків РФ.

4 вересня аналітики ISW зазначили, що навіть стандартні стелс-ракети JASSM розширять список із 245 цілей у РФ.