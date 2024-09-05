Незмінна позиція: Україна не зможе уразити 90% літаків РФ ракетами ATACMS, — Кірбі

За словами радника Білого дому з нацбезпеки, думка про те, що зняття заборони на удари по російській території зможуть щось змінити, є помилковою. Пов'язано це з тим, що противник розмістив свою авіацію за сотні кілометрів від лінії фронту.

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Далекобійні ракети ATACMS, які бажає отримати Україна разом із дозволом на удари вглиб Росії, не зможуть уразити близько 90% літаків противника. Таку думку озвучив радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, Москва вже перебазувала більшість своєї авіації вглиб країни, тому думка про те, що за допомогою ракет ATACMS ЗСУ зможуть уразити ворожі літаки у великій кількості, не відповідає дійсності.

Окремо журналісти поставили запитання представнику адміністрації президента США Джо Байдена про те, чи збирається Вашингтон змінити позицію щодо допомоги Україні після ударів ЗС РФ по Полтаві та Львову, де загинули десятки мирних жителів. Джон Кірбі відповів, що "немає нічого нового".

"Наша позиція щодо ударів по території Росії залишається незмінною. Зазначу, що 90% літаків, які Росія використовує для авіаударів, розміщені на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому твердження, що ATACMS дозволить Україні знищити більшість цих літаків, є хибним", — підсумував радник Білого дому з національної безпеки.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що заборона США на удари по Росії сильно шкодить Україні, а Вашингтон продовжує шукати нові виправдання, писали у своєму матеріалі The Economist. Українська влада хоче домогтися від Білого дому і Пентагону відповіді, чому одних так званих "червоних ліній" можна не дотримуватися, а інших сильно контролюють. У Володимира Зеленського наступного тижня може бути останній шанс на те, щоб переконати Джо Байдена.

29 серпня повідомлялося, що сотні російських військових об'єктів залишаються на відстані ураження ракетами ATACMS, про що йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики створили спеціальну інтерактивну карту військових об'єктів на території РФ, щоб показати, як заборони США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій російській військовій інфраструктурі.